Для 2/3 опрошенных жителей Владивостока хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома - исследование билайн

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Такой вывод можно сделать из результатов недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, просмотра рабочих видеоматериалов и отправки/загрузки объемных файлов. В меньшей степени с помощью мобильного интернета опрошенные жители Владивостока проходят образовательные курсы или участвуют в совещаниях по видеосвязи.

Среди обязательных условий для комфортной «удаленки» участники опроса во Владивостоке указали: надежный мобильный и проводной интернет, удобнее рабочее место и тишину во время работы. Причем первый фактор можно назвать определяющим - его выбрали 66% опрошенных.

Напомним, билайн значительно нарастил темпы развития своей сети в Приморском крае. Несколько лет оператор занимался строительством базовых станций и модернизацией инфраструктуры. В течение года оператор связи поэтапно расширял частотный диапазон в сети 4G LTE, увеличив его в 2 раза - до 30 МГц, что положительно отразилось на пользовательских скоростях и возможностях в сети: в результате проведенных работ 4G от билайн во Владивостоке стал до 3 раз быстрее, в Уссурийске - практически в 2,5 раза.

Специалисты компании проанализировали готовность своих абонентов перейти на дистанционный режим работы в 10 городах страны. Как показали итоги исследования, около 51% опрошенных уже работают или хотели бы работать удаленно. Во Владивостоке этот показатель оказался самым низким, он составляет 44%.

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* Исследование было проведено в городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+