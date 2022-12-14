Предварительной причиной пожара стал взрыв газового балона. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Взрыв с последующим возгоранием произошел утром 14 декабря в частном металлическом гараже в Уссурийске. Огонь уничтожил не только машину и пристройку, но и стал причиной госпитализации хозяина автомобиля. Мужчина 1974 года рождения находится под присмотром врачей, погибших нет. Прокуратура начала проверку по данному делу. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В результате пожара пострадал хозяин гаража. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

По оперативным данным в 07:30 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о хлопке с последующим возгоранием частного металлического гаража на проспекте Блюхера в Уссурийске. Несмотря на то, что пожарные работали на месте уже спустя восемь минут, пламя быстро охватило легковой автомобиль и гараж, а взрыв повредил остекление четырех квартир в рядом стоящем доме.

Огонь полностью уничтожил гараж и легковой автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Тушили огонь 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной технки, но языки пламени полностью уничтожили все по площади около 45 квадратных метров. Погибших нет, пострадавший доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.

Прокуратура начала проверку. Фото: Прокуратура Приморского края

Уссурийский прокурор на месте ЧП. Фото: Прокуратура Приморского края

По предварительной версии экспертов причиной возгорания стала эксплуатация газового оборудования. Для координации работы правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш. Кроме того, прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

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