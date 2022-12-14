Центральная улица Владивостока признана одной из самых дорогих в России

Столица Приморья заняла девятое место в списке. Фото: Игорь НОВИКОВ

Столица Приморья попала в девятку рейтинга городов с самыми дорогими торговыми улицами России. Другие населенные пункты Дальнего Востока также оказались в списке. Об этом рассказали в РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

В рейтинг вошли 14 городов-миллиоников кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а также 42 населенных пункта, где проживают до миллиона человек и развитым рынком стрит-ритейла (формат торговой точки, располагающейся на улице, обычно на первом этаже жилого дома – прим.ред.).

«Золото» получил проспект Ямашева в Казани, максимальная арендная ставка которого достигает 35 тысяч рублей за квадратный метр в год. Улица Светланская во Владивостоке заняла девятое место с максимальной ставкой в 20 тысяч в год. Это же место с приморской столицей разделили и другие города: Екатеринбург (проспект Ленина), Новосибирск (Красный проспект), Тюмень (улица Республики), Уфа (проспект октября).

Улица Светланская во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Кроме Владивостока, Хабаровск занял десятое место – максимальная арендная ставка улицы Муравьева-Амурского составляет 19 500 рублей, улица Ленина в Улан-Удэ оказался на 23 позиции (14 200 рублей), та же улица, но в Чите – на 26 (со ставкой в 13 тысяч рублей).

Улица Муравьева-Амурского в Хабаровске. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В компании SRG отметили, что во втором полугодии верхняя планка ставок выросла – в августе это были 32 тысячи рублей за квадратный метр в год. Эксперты объяснили это высвобождение предложения в ценовом диапазоне из-за ухода некоторых международных брендов, но есть и еще одна причина.

Улан-Удэ, улица Ленина. Фото: Евгений Солодовников // 2GIS.

– Собственники помещений качественного street retail не намерены резко снижать ставки, так как спрос на объекты с высокой проходимостью на популярных улицах не уменьшается. На смену ушедшим брендам приходят локальные производители и дизайнеры, которые ранее не могли войти в самые дорогие коридоры из-за отсутствия вакантных площадей, – рассказала старший руководитель проектов направления «Недвижимость» группы компаний SRG Александра Болотникова.

Улица Ленина в Чите. Фото: Abdushukur Mamatakhun // 2GIS.

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