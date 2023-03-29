Приморский «Народный адвокат» рассказал, как защитить себя при обысках, задержании и даче показаний

Эти знания могут пригодиться законопослушному жителю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По Дальнему Востоку прокатилась волна задержаний и арестов – правоохранительные органы работают с исключительной эффективной в последние годы. Кто знает, вдруг завтра среди подозреваемых окажетесь... именно вы? Знать права в таких случаях необходимо, особенно, если вы законопослушный житель.

Статья 51 конституции РФ дает право не свидетельствовать против себя, супруга или супруги и близких родственников. На практике она используется часто, но до сих пор многие жители не до конца понимают этот механизм. Об ошибках в даче показаний и тонкостях статьи, позволяющей не давать их против себя и близких, в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 FM) рассказал адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев.

Алексей Ананьев. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

– В каких случаях можно эффективно пользоваться статьей 51 конституции РФ?

– Когда угодно и где угодно. Эта статья гарантирует право гражданина не свидетельствовать против себя, супруга или супруги и близких родственников. К последним относятся родные братья и сестры, отец, мать, дети, бабушки и дедушки. Однако статья не поможет, если ситуация не касается перечисленных лиц. При правильном подходе ее можно применять практически в любой ситуации. Например, если у жителя провели обыск рано утром и предложили проехать в отдел полиции. Могут также спросить ФИО – у вас есть право молчать.

При этом необязательно ссылаться на саму статью, можно только заявить о нежелании давать показания, такое право у вас заведомо есть. Оно распространяется на всей территории РФ при взаимодействии с любыми госорганами, должностными лицами или физическими.

– Насколько часто ссылаются на 51 статью и какие ошибки допускаются?

– Очень часто! Как правило, если есть такая возможность и человек опасается за себя, обязательно прибегают к этому алгоритму. Здесь самая большая ошибка – все-таки дать показания, еще и без участия квалифицированного юриста. Вы не знаете, что можно и нельзя говорить. Также бывает, что когда невнимательно читают протокол допроса либо вообще не читают. Однако если вы дали показания без адвоката и подписали их без ознакомления, еще есть возможность от них отказаться. Тогда суд не будет рассматривать их в качестве доказательств.

– Можно ли в соответствии с этой статьей отказаться от предоставления органам предметов и документов, которые могли бы свидетельствовать против вас?

– Нет, здесь речь идет именно о показаниях. Но можно не рассказывать о таких предметах, где они находятся, если они касаются непосредственно вас. Препятствовать их изъятию нельзя. При обысках гражданину предлагается выдать искомые предметы, делается отметка в протоколе – получены вещи добровольно или нет.

– Где границы отказа свидетельствовать против себя? Какая информация попадает под это понятие?

– Любая информация о себе, даже если она косвенно касается вашей личности. Если речь идет о допросах, то предварительно вам разъясняются положения 51 статьи. Вас могут подводить к даче показаний окольными путями. Например, вы откажетесь отвечать на вопрос, а следователь выделит этот материал в отдельное производство по факту этого отказа. Здесь очень тонкая граница, поэтому рядом в такие моменты должен быть адвокат.

– К каким последствиям может привести молчание и отказ от дачи показаний?

– Последствий не существует. Это больше относится к тактике защиты, на первом этапе лучше помолчать, а потом в ходе расследования решать – давать ли показания сейчас, позже или оставить дачу показаний до суда. Это касается и административного судопроизводства, например, ДТП и любых других ситуаций.

– Может ли отказ давать показания завести следствие в невыгодное для гражданина направление?

– Нет конечно. Есть заблуждение, что явка с повинной – царица доказательств. На самом деле явка с повинной и дача показаний еще не доказательства, они подлежат проверке. Только когда показания подтверждены другими доказательствами, они сами становятся прямыми доказательствами.

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