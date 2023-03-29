А вот и победители – питомцы Евгении Шинкаренко.

Март 2023 года мы посвятили домашним питомцам – тем, что славятся дерзостью, неповиновением и самоуверенностью – кошкам. Жителям Приморья нужно было прислать фотографии, которые бы во всей красе отражали бы характер хвостатых. Пришло время подвести итоги фотоконкурса «Все любят котиков» от «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцы прислали бесчисленное количество фотографий, из которых, несомненно, нельзя выбрать лучшего питомца. Все животные оказались по-своему чудесные: пушистые, лысые, гладкошерстные, с усами и без. Однако голосование есть голосование.

Первое место досталось Евгении Шинкаренко. Под ее опекой белый пушистый кот и черный с гетерохромией (глазами разного цвета), а также импозантными усами.

Победители: Маркиз и Кузя. Мы даже не знаем, кто из них собрал больше симпатий.

Второе место забрал обаятельный питомец Анастасии Альковой. Вероятно, публику кот поразил пронзительным взглядом и шерсткой. Кадры сразу убеждают в том, что хозяйка ежедневно ухаживает за животным.

Кот Анастасии Альковой.

Третье место отходит гладкошерстной кошке Светланы Батраковой. Изящная ориентальная кошка, разрыв с питомцами предыдущего призера по голосам составил всего 11!

Питомец Светланы очень любит тепло.

Победитель и призеры получат сертификаты номиналом на 5000, 2000 и 1000 рублей от нашего партнера – сети зоомаркетов «Белый кролик». Теперь у них есть хорошая возможность порадовать своих любимчиков!

Напомним, голосование проводилось с 20 по 27 марта, заявки при этом мы принимали с 1 марта вплоть до финального дня голосования. Со всеми участниками (и, соответственно, их обворожительными животными) можно ознакомиться по ссылке. Благодарим всех, кто оставлял заявки.

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