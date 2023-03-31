Строим у моря: хочу загородный дом во Владивостоке — с чего начать?

Источник: Домклик

«Человейники» с одной детской площадкой, малосемейки с тонкими стенами и десятиметровые студийки — кто из нас не хотел выбраться из душного многоквартирного дома и уехать за город? Здесь дышится легче, думается проще — газон, сад, шашлыки во дворе, нет соседей. Сказка, которую стоило бы воплотить в реальность. Но еще в квартире стоит для начала прикинуть: нужно ли вообще переезжать?

Тщательно взвешиваем: сколько я буду добираться до работы, много ли времени займет поход в магазин, аптеку или поликлинику, как отвозить детей в школу, детский сад, спортзал. И готов ли я тратить время на обслуживание дома (это вам не многоэтажка с какими-никакими профессионалами под боком). Если ответы вас устроили — займемся поиском места.

Участок

Сколько раз по дороге на Шамору, в Находку, в центр края вы посматривали на уютные коттеджные зоны вдоль трассы. Наверняка в одном из этих райских уголков найдется участок и для вашего потенциального дома. Проверить это предположение, кстати, можно за 5 минут — с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Но не спешите ударять по рукам с продавцами. Землю лучше сначала проверить по кадастровой карте, ведь назначение участка может быть разным: либо под личное подсобное хозяйство (ЛПХ), либо под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), либо под дачное и садоводческое некоммерческие товарищества (ДНТ и СНТ). В целом на каждом можно что-то построить, но не факт, что именно то, что вы хотите. Разобраться в этом вопросе во всех подробностях и определить вид разрешенного использования (ВРИ) вашей будущей земли помогут советы экспертов.

В общем и целом — ориентируйтесь на участки для ИЖС, это облегчит оформление ипотеки. Источник: Домклик

Дом может быть разный: двухэтажный, с террасой, таунхаус, в скандинавском стиле или просто — очень популярный в Приморье стиль «лучше, чем у соседа». Его можно построить самому или купить. Остановимся на первом варианте.

Хотя строить свое жилье намного дольше и физически сложнее, чем купить готовое, это на 30 – 40% дешевле, отмечают в Домклик. Готовы ли вы сэкономить деньги, вложив в исполнение мечты свои силы и время — решать вам. Все-таки хлопот предстоит немало. Участок нужно расчистить, под фундамент выкопать котлован, затем — залить, возвести стены, межкомнатные перегородки, крышу, лестницу, монтировать окна и двери, заняться отделкой фасада и благоустроить участок. Не забываем про канализацию, водопровод и электропроводку, согласование с сетевиками, пожарными и внутреннюю отделку.

Если дом довольно далеко от города — придется обзавестись собственной котельной и скважиной со специальным оборудованием. Еще вам потребуется оплатить госпошлину, чтобы зарегистрировать право собственности на имущество. Возможны расходы на строительного эксперта, юриста и риелтора. С другой стороны, другие справляются — и вы сможете.

Фото: Shutterstock

Или нет? Только грамотно оценив свои силы, стоит приступать к работам. Если вы в деле новичок, у вас нет времени, то лучше довериться профессионалам. Только получится ли тогда сэкономить?

- При оценке предложений подрядчиков важно обращать внимание на перечень работ по договору. У одних построить «под ключ» — это возвести коробку с крышей, другая компания включает в услугу еще и внутреннюю отделку, берет на себя установку бытовок для рабочих. Цена за квадрат у второй будет гораздо выше, но и результат другой. Но даже в случае заказа всех возможных работ сразу, действительно «под ключ», не забудьте заложить до 30% бюджета сверху на непредвиденные расходы, - советуют эксперты сервиса.

Как найти деньги?

Если нет больших накоплений на загородный дом, можно взять ипотеку. Тем более что тратиться на участок в Приморском крае не потребуется — его можно получить по программе «Дальневосточный гектар».

Еще один хороший вариант — «Дальневосточная ипотека». Напомним, в Сбере ставка по этой льготной программе стартует от 1,5% (эта ставка актуальна как раз для строительства дома). «Дальневосточная» открыта для владельцев того самого гектара, молодых семей, работников медицинской и образовательных сфер, а также для людей, переехавших в ДФО из зоны проведения спецоперации. Правда, сумма кредита ограничена 6 миллионами рублей, для проектов «с размахом» может и не хватить.

Но есть и другие ипотечные программы. Например, в том же Сбере это ипотека на строительство дома, которая позволяет одновременно приобрести землю и стройматериалы (подходит для земель индивидуального строительства); и ипотека на загородную недвижимость, по которой можно купить уже возведенное здание. С полным списком программ для любителей загородной жизни можно ознакомиться здесь.

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