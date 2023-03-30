Фонд «Восточный Порт» наградил премией неравнодушных к судьбе Приморья людей из Находки и Врангеля

Премию вручили на празднике, в честь 4-й годовщины Фонда «Восточный порт». Фото: АО «Восточный Порт»

Премией «Неравнодушные люди Врангеля» наградили 12 человек: социальных работников и волонтеров, педагогов, краеведов и детских спортивных тренеров. Всех этих людей разного возраста, разных занятий и профессий объединяет одно благородное и нужное дело, которое они бескорыстно делают для развития и процветания поселка Врангель. Премию вручили на празднике, в честь 4-й годовщины Фонда «Восточный порт». Напомним, организация была учреждена в марте 2019 года по инициативе АО «Восточный Порт», губернатора Приморья Олега Кожемяко и местных жителей.

Награды получили 12 человек. Фото: АО «Восточный Порт»

На сегодняшний день Фонд реализовал свыше тысячи акций и проектов, из них более 300-т только за минувший год. В 2021 году организация учредила премию неравнодушным жителям Врангеля, тем самым сказав спасибо всем, кто активно помогал, участвовал в мероприятиях, работал волонтерами, приходил со своими идеями, предложениями и инициативами.

– За четыре года Фондом сделано очень много. Но все мы знаем, что это даже не половина пути – нам еще идти и идти далеко вперед. Замечательно, что все работники «Восточного Порта» и жители Врангеля видят успехи и поддерживают все начинания. Вдвойне замечательно, что главная созидательная сила «восточников» – это волонтеры, учащиеся школ микрорайона, – подчеркнул на церемонии вручения премии первый заместитель главы Находки Герман Краснощеков.

Премию неравнодушным жителям Врангеля учредили в 2021 году. Фото: АО «Восточный Порт»

– Здесь работают настоящие друзья-единомышленники. Это люди, которые всегда научат и поддержат. Ведут за собой людей! Я очень рада, что сейчас – это одна большая и сплоченная команда! Команда тех людей, которые работают во благо жителей поселка Врангель, – поделилась председатель Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова.

В 2023 году Фонд «Восточный Порт» продолжает реализацию программ социального развития на благо жителей Врангеля и всего Находкинского городского округа. Уже сформирован фронт работ.

В 2023 году Фонд «Восточный Порт» продолжает реализацию программ социального развития. Фото: АО «Восточный Порт»

– Четыре года – это возраст, который следует за младенчеством. Впереди у нас еще очень много больших и хороших дел, – резюмировал вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. – Друзья, спасибо вам всем за работу, за помощь, за неравнодушие! Вместе с вашей поддержкой мы способны на многое!

Номинанты премии «Неравнодушные люди Врангеля» в этом году:

Бальзин Сергей Иванович – основатель легендарного краевого фестиваля музыкальных ансамблей «АРГО», директор Дома культуры поселка Врангель (1982-2012).

Григоршева Татьяна Афанасьевна – заместитель заведующего д/с №65.

Давыдов Владимир Серафимович – член Русского географического общества, путешественник, краевед, автор книг о природе Приморского края.

Захряпина Вера Петровна – сотрудник д/с №55.

Ким Владимир Владимирович – тренер по тхэквондо СК «Восточник», Ветеран АО «Восточный Порт»

Коровянских Людмила Владимировна – акушерка кабинета врача-акушера-гинеколога поликлиники Восточной больницы.

Кошулинская Галина Семеновна – заведующая библиотеками мкр. Врангель (1985-2020), председатель Совета ветеранов (2020-2022).

Ребик Мария Михайловна – волонтер Фонда «Восточный Порт», ученица школы №19.

Тохтиева Маргарита Нурмухометовна – волонтер Фонда «Восточный Порт».

Фоминая Ирина Владимировна – отличник народного образования, директор СОШ №18 (2004 – 2022).

Чернышова Любовь Петровна – воспитатель д/с №49.

Яковлева Елена Васильевна – учитель начальных классов школы №19.

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