Приморский фотограф сделал шикарные снимки орлана-культуриста и фотогеничного амурского кота

Хищники Дальнего Востока. Фото: Иван Боровков Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Каждый год во Владивосток на зимовку прилетают орланы. Эти хищные птицы с мощными крыльями приковывают взгляды и поражают своей красотой. Местные фотографы уже научились отличать некоторых по особым признакам. Дали им имена: Кеша, Бородач, Акробат и другие. Крылатых ловит в объектив фотоаппарата не первый раз Иван Боровков, он рассказал «Комсомолке» о том, как проходит фотоохота, какие еще звери покоряют сердца приморцев и, что за творческие планы у него на зиму.

Орланы зимуют во Владивостоке. Фото: Иван Боровков. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По словам фотографа, первые орланы еще довольно осторожные, хороших снимков не получилось, но зато его заинтересовал один сюжет, когда птице необычно подсветило крылья солнечными лучами. Словно она показала бицепсы. Иван предлагает назвать этого пернатого Культуристом.

Мощные крылья. Фото: Иван Боровков Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Орланы будут с нами еще 2-3 месяца, надеюсь за это время будет еще возможность сделать хорошие кадры. А пока планирую зимой пофотографировать хищных птиц. Особенно интересуют беркуты и грифы.

Но небесные хищники не единственный «улов» фотографа. Несколько дней назад ему удалось запечатлеть амурского лесного кота. Этот усатый зверь очень эффектно смотрелся на заснеженной дороге. Снимки получились шикарные, кто бы мог подумать, что дикий зверь сможет так удачно позировать.

Пушистый хищник. Фото: Иван Боровков. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Кот поймал добычу. Фото: Иван Боровков Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, в этом году «Комсомолка» рассказала забавную историю про кота-автомеханика. Жительница Приморья нашла под своим авто редкую кошку, та смотрела на нее жалостливым взглядом, просила дать еще немного посидеть в теплом местечке. Свидание со зверьком было долгим, ведь он никак не хотел уходить.

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