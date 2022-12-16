Во Владивостоке в торжественной обстановке наградили лучших тренеров и спортсменов 2022 года

Губернатор с наградой «Лучший спортивный регион России». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам спортивного сезона 2022 года. Памятные награды вручил лично губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На мероприятии вспомнили самые яркие и красочные события «Детей Азии», подвели итоги года в сфере спорта, а также рассказали о дальнейших планах и перспектива в развитии этого направления в Приморье.

Награды. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Это был очень важный год для Приморья в развитии спорта, например, во Владивостоке впервые провели летние игры «Дети Азии». В Приморскую столицу приехали тысячи детей из разных стран, для ребят это событие как маленькие «Олимпийские игры», но усилия и старания прикладываются отнюдь не простые.

На встрече со спортсменами губернатор объявил, что в крае организуют соревнования «Дети Приморья». В состязании будут представлены основные олимпийские виды спорта, юные жители после упорных тренировок смогут проверить свои силы. Это будут мини «Дети Азии».

– Спорт – это прежде всего здоровье, хорошее настроение, то, что дает стране хорошее поколение. Мы вместе создаем прочный фундамент нашего государства. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за ту большую работу, которую вы проводите для развития спорта, – отметил глава края.

Также губернатор отметил, что со стороны правительства на 2-23-2024 года выделят средства на поддержку спортивной федерации и ремонт спортивных сооружений при школах. Также большую работу проведут во Владивостоке и других городах. Продолжается строение ледовых арен, совсем недавно их установили в Кавалерово и в Находке. В следующем году эти изменения ждут Дальнегорск и Арсеньев.

После торжественной речи Олега Кожемяко на сцену пригласили первых спортсменов. Прозвучали такие номинации, как «Инвестиции в спорт», «Спортивное долголетие», «Юбиляры» и другие. Стоит отметить, что в последней, на сцену за памятной наградой вышел один из родоначальников приморской школы бадминтона Вячеслав Ольховский. Его воспитанники неоднократно становились чемпионами и призерами СССР России и Европы, участниками Олимпийских игр. В свои 90 лет он продолжает тренировать будущих медалистов в спортивном комплексе «Восток».

Олег Кожемяко и Вячеслав Ольховский. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Стоит отметить, что награды получили не только мастера спорта, но и те, кто пишут про все самые громкие и яркие события в этой сфере. Для них была выделена отдельная номинация «Спортивный журналист года».

Журналисты тоже получили награды. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Также на мероприятии директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов объявил, что Приморье впервые стало лауреатом одной из самых престижных наград в области спорта в России – национальной спортивной премии «Лучший спортивный регион России».

Жан Кузнецов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Также с торжественной речью выступил председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

– Развитие спорта – это заслуга всех вас. Мы с вами можем гордиться тем, что стали спортивной столицей не только дальнего Востока, но и всей Российской Федерации. Каждый из вас своим трудом вносит в эту большую спортивную копилку все, что нужно для того, чтобы наш край развивался и укреплялся по линии спорта.

Александр Ролик. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Спортсменов также поздравила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. Она вручила награды юным спортсменам, а также паралимпийцам в номинации «Спорт безграничных возможностей».

Елена Бронникова вручила награды в номинации «Спорт безграничных возможностей». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

2022 год действительно выдался насыщенным в области спорта для Приморья. Для края честь рассказать о своих выдающихся людях, которые своим примером заряжают и мотивируют подрастающее поколение и в очередной раз доказывают и показывают, что спорт – это жизнь.

Юные таланты тоже получили свои награды. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Награждали не только спортсменов, но и их тренеров. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Дети тоже делают вклад в спортивное будущее Приморского края. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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