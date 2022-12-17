Словно «летали» по льду: хоккеисты из Приморья показали свое мастерство

Открытая тренировка прошла в спортивно-концертном комплексе «Фетисов Арена».
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Хоккейный клуб «Адмирал» в пятницу, 16 декабря, провел открытую тренировку в «Фетисов Арене». Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» своими глазами увидел, как парни готовятся к предстоящему матчу с командой «Автомобилист».
«Адмирал» уже не раз побеждал сильнейшие команды в этом сезоне КХЛ.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
На тренировке можно провести работу над ошибками.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Тренировка началась в 11:30 и длилась целых полтора часа. На протяжении всего времени сильнейшие спортсмены не просто скользили по льду, а «летали» из одного угла арены в другой. Руководил процессом, словно дирижер оркестром, главный тренер приморской команды Леонид Тамбиев. Временами он собирал ребят, чтобы указать, на что следует обратить особое внимание и какие маневры доработать. Хоккеисты, в свою очередь, буквально жертвовали собой, закрывая от шайбы команду, и показывали серьезный уровень игры.
Тренировка длилась полтора часа.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Под острым лезвием коньков лед разлетался в разные стороны.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Новый игрок команды Прохор Корбит.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Тренер вратарей Ключников Юрий.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Капитан команды Либор Шулак.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Леонид Тамбиев рассказал, что из-за плотного расписания матчей времени позаниматься с командой дополнительно не так много. Однако промежуток между игр с «Амуром» и «Автомобилистом» спортсмены используют по максимуму.
Леонид Тамбиев внимательно следит за игрой каждого спортсмена.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Спортсмены прислушивались к указаниям тренера.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Времени для дополнительных тренировок у ребят не так много.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Но свободные дни хоккеисты используют по максимуму.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Следующая битва «Адмирала» против главного соперника команды «Автомобилист» пройдет на выезде в Екатеринбурге 19 декабря в 17:00 по московскому времени.
Хоккеисты выкладываются не только на матчах, но и на тренировках
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Следующая игра пройдет в Екатеринбурге.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
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