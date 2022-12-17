Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
17 декабря 2022 3:06

Словно «летали» по льду: хоккеисты из Приморья показали свое мастерство

Открытая тренировка «Адмирала» перед матчем в Екатеринбурге прошла во Владивостоке
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Открытая тренировка прошла в спортивно-концертном комплексе «Фетисов Арена».

Открытая тренировка прошла в спортивно-концертном комплексе «Фетисов Арена».

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Хоккейный клуб «Адмирал» в пятницу, 16 декабря, провел открытую тренировку в «Фетисов Арене». Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» своими глазами увидел, как парни готовятся к предстоящему матчу с командой «Автомобилист».

«Адмирал» уже не раз побеждал сильнейшие команды в этом сезоне КХЛ.

«Адмирал» уже не раз побеждал сильнейшие команды в этом сезоне КХЛ.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На тренировке можно провести работу над ошибками.

На тренировке можно провести работу над ошибками.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Тренировка началась в 11:30 и длилась целых полтора часа. На протяжении всего времени сильнейшие спортсмены не просто скользили по льду, а «летали» из одного угла арены в другой. Руководил процессом, словно дирижер оркестром, главный тренер приморской команды Леонид Тамбиев. Временами он собирал ребят, чтобы указать, на что следует обратить особое внимание и какие маневры доработать. Хоккеисты, в свою очередь, буквально жертвовали собой, закрывая от шайбы команду, и показывали серьезный уровень игры.

Тренировка длилась полтора часа.

Тренировка длилась полтора часа.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Под острым лезвием коньков лед разлетался в разные стороны.

Под острым лезвием коньков лед разлетался в разные стороны.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Новый игрок команды Прохор Корбит.

Новый игрок команды Прохор Корбит.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Тренер вратарей Ключников Юрий.

Тренер вратарей Ключников Юрий.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Капитан команды Либор Шулак.

Капитан команды Либор Шулак.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Леонид Тамбиев рассказал, что из-за плотного расписания матчей времени позаниматься с командой дополнительно не так много. Однако промежуток между игр с «Амуром» и «Автомобилистом» спортсмены используют по максимуму.

Леонид Тамбиев внимательно следит за игрой каждого спортсмена.

Леонид Тамбиев внимательно следит за игрой каждого спортсмена.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Спортсмены прислушивались к указаниям тренера.

Спортсмены прислушивались к указаниям тренера.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Времени для дополнительных тренировок у ребят не так много.

Времени для дополнительных тренировок у ребят не так много.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Но свободные дни хоккеисты используют по максимуму.

Но свободные дни хоккеисты используют по максимуму.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Следующая битва «Адмирала» против главного соперника команды «Автомобилист» пройдет на выезде в Екатеринбурге 19 декабря в 17:00 по московскому времени.

Хоккеисты выкладываются не только на матчах, но и на тренировках

Хоккеисты выкладываются не только на матчах, но и на тренировках

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Следующая игра пройдет в Екатеринбурге.

Следующая игра пройдет в Екатеринбурге.

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

ПО ТЕМЕ:

«Адмирал» разгромил соперника в матче КХЛ

«Автомобилист» принимал хоккейную команду из Приморья у себя в гостях (подробнее)

Необычные спортивные трансляции запустили в кинотеатрах Приморья

Где и как можно посмотреть матчи «Адмирала» на выезде (подробнее)

Расписание домашних игр хоккейного клуба «Адмирал» в рамках турнира КХЛ 2022-2023 во Владивостоке

«Комсомолка» публикует полное расписание игр «Адмирала», которые пройдут на льду в «Фетисов Арене» (подробнее)

Спорт