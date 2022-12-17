Новогодняя ярмарка «Сделано в Приморье. Снежные истории» ждет гостей в центре Владивостока

Праздничная ярмарка в центре Владивостока. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Яркие огни, необычные изделия ручной работы, елки и еловые ветви, продукты от местных производителей… Это новогодняя ярмарка с елочным базаром развернулась на Адмирала Фокина и прилегающей рядом площади. Корреспондент и фотограф «Комсомольской правды – Владивосток» отправились на праздничную улицу «Сделано в Приморье. Снежные истории» и узнали, чем радуют гостей.

Первыми встречают торговые домики на улице. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ

Начинается ярмарка с лампочек, развешанных над торговым городком, и нарядной елки со стороны Семеновского пассажа. В деревянных домиках, украшенных огнями, еловыми гирляндами и игрушками, своих покупателей ждут приморские фермеры и предприниматели. Ассортимент похож на прошлогодний – много меда и изделий из него, сиропы и варенья, натуральные соки, чаи, шишки, копчености и другое.

Здесь представлены натуральные продукты. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Можно и домой купить, и подарок приобрести. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Продукты подойдут и к новогоднему столу. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Мы остановились возле палатки «Медовый микс». Милая женщина по имени Катерина с улыбкой рассказала про товар. Особенно привлек внимание тот самый микс из меда с семенами или орехами. По секрету скажем – ингредиенты смешивают и на некоторое время оставляют в покое, для ферментации. Получается интересная паста – медовый продукт со вкусом, например, кедрового ореха. На него, кстати, и пал мой выбор.

Некоторые продукты можно продегустировать. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

– Это последняя партия с приморским кедром, – делится Владимир, супруг Катерины. – Он дает больше смолистости, это не всем нравится. Вернемся к сибирскому.

А мне – нравится, очень. Насыщенный вкус хвои с легкой горчинкой и природной сладостью меда – идеально для утреннего зеленого чая.

Лучшему покупателю – приз. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В общем, выбор натуральных продуктов есть, но некоторые избушки закрыты. Возможно, они еще распахнут свои ставни.

Мед – популярный товар в Приморье. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Кстати говоря, самый последний дом перед площадью выбивается из общего ряда. Здесь товары, представленные на витрине, есть нельзя, их нужно носить. На ногах. Это те самые «уже не носки, а открытки», на заводе которых команда «Комсомолки» побывала во время весеннего автопробега 2021 года.

Знаменитые носки из Владивостока. С любовью. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На этом торговый ряд заканчивается, и мы выходим к елочному базару.

К НАМ НАРЯДНАЯ ПРИШЛА

Владивосток, да и многие российские города, славятся своими нелегальными площадками, где предприимчивые граждане продают сезонные товары, которые сейчас в ходу. Вспомнить хотя бы машины с морем тюльпанов на Международный женский день и те же хвойные под Новый год. Только вот в таких местах, например, никто не гарантирует, что дерево срублено не полностью, а лишь верхушка. Зато на официально разрешенных площадках гарантия есть.

На «Елочном базаре» возле главной пешеходной улицы дальневосточной столицы ветви обойдутся в 300-400 рублей, а выставленные на красивых подставках деревья – от полутора тысяч. Конечная цена зависит от пышности и размера.

– Сани из-под елок в подарок идут? – интересуюсь с улыбкой.

– Увы. Это для красоты.

Хоть на улице и минус, немного повеселиться не помешает. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Сразу возле базара – огромный шатер с красивыми и нарядными перед входом, но прежде чем туда зайти, оглядываемся.

Улица украшена и здесь: стоит арт-объект с поздравлением, а рядом качели, окруженные светящимися оленем да медведем.

ПЕСТРОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ

Будете заходить в шатер – придержите дверь, иначе она сильно и громко хлопнет. Говорят, ее пытались починить, но ничего не вышло.

Придерживайте дверь! Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Внутри – светло и тепло, сразу согреваешься от мороза, оставшегося снаружи. В круг, а точнее в квадрат, выставлены столы, а на них – изделия мастериц. Глаза разбегаются, куда подойти в первую очередь не знаешь, но уже понятно – подобрать подарки близким или презенты коллегам здесь можно. Отправляться на ярмарку точно нужно с полным кошельком.

Внутри шатра множество мастериц с разнообразными изделиями. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Изящные и милые игрушки. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Но что же здесь можно найти?

На прилавках много разнообразных игрушек, сделанных вручную. Каждая – уникальная, индивидуальная. Даже если на первых взгляд похожи, ни одной одинаковой все равно не найти.

Очаровательный рыжик. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Кот-матрос. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Здесь и домовые, и котики-матросы, и кролики да знаменитые чайки. На любой вкус домики, маяки, субмарины соседствуют с Дедушками Морозами, Снегурочками, ангелочками, снеговиками и гномами.

Игрушки на любой вкус. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Даже такие необычные. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Домики тоже в наличии. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Много украшений из камней и стекла. Привлекают внимание, например, изделия Кристины, сделанные в технике лэмпворк. Звучит непонятно, но выглядят бусины изумительно. А некоторые и вовсе напоминают глаза драконов.

Бусина «драконий глаз» поражает. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

– Я включаю горелку на 1200 градусов и плавлю стекло, наматывая на мандрель – железную огнеупорную основу.

Чем толще мандрель, тем шире отверстие в бусине. Сережки – тонкая основа, кольца – толстая, – рассказывает мастерица. – Пока стекло горячее, оно как сметана, ему можно придать абсолютно любую форму. Я накручиваю его на мандрель, и получается цельная стеклянная бусина.

Мастерица Кристина, занимающаяся лэмпворком. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Создать небольшую бисеринку можно за минут 30-40, всего же украшение готовится до трех дней. Все зависит от сложности. Порадовать себя такой красотой – определенно плюс в карму.

Украшения по душе найдет любая девушка. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Изделия из шерсти пользуются популярностью. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Еще здесь можно найти шапки и перчатки из натуральной шерсти. Изделие сваливается вручную. Но главная фишка в том, что они все теплые, и подойдут к нашим морозам. Кстати, перчатки можно «подогнать» по размеру с помощью горячей воды. Но инструкцию, конечно, лучше попросить у мастерицы.

Изделия из эпоксидной смолы с морской тематикой. Многие детали, например, ракушки и водоросли собирают здесь, во Владивостоке. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На ярмарке есть и товары из эпоксидной смолы, оформленные в морской тематике. Брелоки, магниты, часы – на всех изделиях рисунок выглядит так, словно волны прямо сейчас разобьются о берег под ногами.

Пряники. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Картины и открытки в ассортименте. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Изображения, в том числе и владивостокскими мотивами, не оставят никого равнодушными. Здесь и картины, и открытки, и календари.

Брошки с известными героями. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Яркое мыло ручной работы. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Добрые домовята. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Среди пестрого разнообразия есть возможность увидеть свечи, пряники и многое другое. Кто знает, вдруг эта вещица ждет именно тебя?

Маяки – большая любовь многих приморцев. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

И подводные лодки. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Есть не только из дерева, но и в виде рисунка на срезе. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

КОНКУРСЫ, КОНКУРСЫ

Открытие ярмарки состоялось 16 декабря на закате. Генеральный директор центра «Мой бизнес» Андрей Шевченко и министр экономического развития Приморья Андрей Блохин выступили с приветственным словом и наградили мастериц за их работу.

Официальная часть открытия. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Официальная часть открытия. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Еще на официальной части анонсировали два конкурса. Первый – конкурс детских рисунков. Ребята до 12 лет могут представить свои работы на тему «Моя снежная сказка». А взрослые гости ярмарки до 28 декабря могут написать пожелание, повесить его на ярмарочную елку и ждать результатов – авторам лучших текстов подарочные сертификаты на 2000 рублей на покупку товаров ручной работы от мастеров, которые сейчас участвуют в «Сделано в Приморье».

За лучшее пожелание – сертификат на две тысячи рублей для покупки товаров у мастериц. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Радовать гостей ярмарка будет с 10 до 19 часов вплоть до 9 января. 1 января пространство откроется в 12 часов дня.

Мастерицы искренне рады посетителям. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Драконов много не бывает. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Свечи из вощины в виде елочек. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

P.S. ОТ АВТОРА

С каждым годом праздничные ярмарки во Владивостоке становятся все ярче, интересней, оживленней. Но все время им чего-то не хватает. В этот раз – еды и теплых напитков.

Котики под знаменитыми наглыми чайками. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

И плюшевые альпаки. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Покупку вам красиво упакуют. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

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