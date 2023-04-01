Во Врангеле дан старт строительству Ледовой арены

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Сегодня в микрорайоне Врангель Находкинского городского округа состоялась церемония установки закладного камня, которая дала старт строительству современной многофункциональной Ледовой арены. В торжественном мероприятии приняли участие: директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская, Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, министр спорта Приморского края Жан Кузнецов, депутат краевого Законодательного Собрания Всеволод Романов, глава Находкинского городского округа Тимур Магинский, первый заместитель главы НГО Герман Краснощеков.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Строительство современного спортивного комплекса в микрорайоне Врангель – это одна из важнейших инициатив в рамках реализации социальной политики «Восточного Порта», ведь о круглогодичных тренировках любители зимних игровых видов спорта мечтали долгие годы. Активным сторонником идеи реализации проекта выступил глава региона Олег Кожемяко. Решение о строительстве ледового спортивного комплекса во Врангеле было принято ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», единоличным исполнительным органом АО «Восточный Порт». На протяжении многих лет холдинг активно поддерживает развитие спорта во всех регионах присутствия.

– Спорт и здоровье – всегда были одними из надежнейших фарватеров развития АО «Восточный Порт» и всех проектов УГМК. Мы – системное предприятие. Для нас важно развитие и нашего коллектива, и детских спортивных команд. У нас уже есть хоккейная команда, команды по тхэквондо и настольному теннису. Детям, чтобы достигать побед, нужно круглый год заниматься. Им нужна ледовая арена – круглогодичная, обустроенная, с большим тренажерным залом, с игровыми зонами. Поэтому мы, как градообразующее предприятие, приняли решение реализовать во Врангеле такой проект. Мы уверены, что Ледовая арена обеспечит жителям региона занятия спортом на качественно новом уровне, станет местной кузницей будущих чемпионов, будет целым миром для жителей Находкинского городского округа, – отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская. – Двери комплекса будут открыты для тренировок спортсменов и из других регионов, в том числе, на периоды спортивных сборов и проведения соревнований.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Новый спортивный комплекс Находки будет возведен на въезде во Врангель. Его площадь составит более 6 тысяч квадратных метров, а ледовое поле с трибунами займет почти 2500 квадратных метров. Все любители здорового образа жизни смогут найти для себя оптимальный вариант для занятий спортом. Помимо блока для зимних видов спорта здесь будет оборудована универсальная игровая площадка. Для тренировок ее смогут использовать как профессионалы, так и начинающие спортсмены. Зона «ворк-аут» будет предназначена для занятий на открытом воздухе, в том числе, для силовых тренировок на тренажерах и гимнастических снарядах. В здании ледовой площадки будут обустроены тренажерный зал, раздевалки, душевые и административные помещения. Здесь также разместятся кабинет врача, звукооператорская и судейская. Одновременно на Арене смогут тренироваться до 70 человек, а дневная проходимость составит порядка 1000 человек!

О значимости вклада «Восточного Порта» в социальное развитие региона и развитие спорта рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко:

– Это важное событие не только для города Находка и микрорайона Врангель – это событие для всего Приморского края. Это показатель эффективности таких крупных компаний как «Восточный Порт», который здесь и сейчас за свои средства будет строить Ледовую арену. Эта Арена нужна, в первую очередь, детям, будущим сменам, которые подарят нам радость новых побед, таких как подарил нам в этом году хоккейный клуб «Адмирал»!

На знаковом событии во Врангеле также присутствовали почетные гости – представители приморского хоккейного клуба «Адмирал»: гендиректор ХК Алексей Ан, главный тренер команды Леонид Тамбиев и вратарь Никита Серебряков. Завершившийся сезон стал самым успешным для клуба за все годы выступления в Континентальной хоккейной лиге с 2013 года. Показав блестящую игру, команда сумела пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. Многие игроки «Адмирала» стали кумирами приморской молодежи. Своим примером спортсмены замотивировали десятки мальчишек встать на коньки и серьезно заняться хоккеем.

– Уверен, в стенах этого спортивного комплекса вырастут новые звезды российского хоккея, Континентальной хоккейной лиги. Я горд, что сегодня присутствую при таком событии! – поделился эмоциями главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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