Рождество 2022-2023 во Владивостоке: праздничные службы

Рассказываем о мероприятиях на Рождество во Владивостоке в 2022-2023 годах. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Для взрослых и детей Рождество во Владивостоке в 2022-2023 годах одно из самых главных и любимых событий в году. Его отмечают по всему миру, только православные – 7 января, а католики – в ночь с 24 на 25 декабря. В эти дни проходят традиционные службы, концерты с исполнением живой музыки и многое другое. «Комсомольская правда» о мероприятиях, которые ждут вас в рождественские праздники во Владивостоке.

Существует библейская легенда, согласно которой в этот день 7 января (25 декабря) в древнейшем городе Вифлееме на свет появился Иисус Христос. В момент его рождения в небе засияла Вифлеемская звезда – небесное явление дало понять народу о приходе Спасителя.

В католических церквях Рождество Христово отмечают по григорианскому календарю 25 декабря, а в православных по старому юлианскому – 7 января. Но истинный смысл праздника остается одним – любовь ко всему сущему, обновление и единение с божественным светом.

Католическое Рождество в католическом костеле на Володарского, 22. Фото: newsvl.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАТОЛИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Володарского, 22

В здании Католического костела Пресвятой Богородицы во Владивостоке 24 декабря, канун Рождества (Сочельник) начнется с исповеди 17:30. Концерт с исполнением колядок запланирован на 18:30, а в 19:00 Месса на русском языке.

В воскресенье, 25 декабря, в католическом храме будут праздновать Рождество Христово. В 12:00 жители Владивостока смогут посетить торжественную мессу на русском языке, а в 14:30 на английском.

Службы и концерты проходят несколько дней. Фото: newsvl.ru

СЕРЕНАДА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ НОЧИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Володарского, 22

На Рождественском концерте в храме Пресвятой Богородицы 6 и 7 января в 18:00 прозвучат лучшие композиции мировой музыки в исполнении мастеров сцены – Марины Омельченко, Анны Шкуровской и Натальи Зорькиной.

Эдакая музыкальная сценка Рождества, где орган за земное и небесное, звуки арфы напоминает о поющих в Рождественскую ночь ангелах, а момент с флейтой подобный пастушкам, которые пришли поклониться только что появившемуся Святому Младенцу.

Здесь часто звучат орган и арфа. Фото: newsvl.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЛУЖБЫ В ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ

Океанский проспект, 44

Утром 6 января в 9:00 внутри храма Пресвятой Богородицы пройдет рождественский сочельник, в 16:00 начнется всенощное бдение.

Великая вечерня в Покровском соборе в 2022 году. Фото: Владивостокская епархия

7 января в 12:00 состоится поздняя Божественная литургия, а в 16:00 бдение в сослужении соборного духовенства.

Проведет их митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Божественная литургия в Покровском соборе в 2022 году. Фото: Владивостокская епархия

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.