Топ новостей Приморья с 16 по 18 декабря

На выходных произошло много чего интересного. Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Комсомолка» составила топ самых громких новостей, которые произошли в Приморье с 16 по 18 декабря. Есть, что обсудить, например, громкое заявление директора сгоревшего ресторана Zuma, глухую красавицу из Владивостока, которая прорывается в шоубизнес и конечно же огромный пожар, который уничтожил складские помещения в приморской столице. Также напомним о других не менее важных событиях.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Переполненные автобусы – проблема, с которой активно борется администрация Владивостока. Одно из решений озвучили в субботу, 17 декабря. В городе появится более 30 единиц нового пассажирского транспорта. Машины будут обслуживать маршруты № 31 и 82. В них сможет поместиться 80 пассажиров. Чем оснащены эти автобусы, читайте в материале dv.kp.ru.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники ГИБДД окружили машину около жилого дома на Партизанском проспекте. По словам некоторых приморцев, водителя внедорожника тыкала ножом пассажирка, из-за чего мужчина попал в аварию. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой УМВД, чтобы во всем разобраться.

А об этом ужасном происшествии приморцы тоже узнали из интернета. Во Владивостоке бездомная собака, которой даже выделили матрас во дворе на Кирова, по неизвестным причинам набросилась на школьницу и вцепилась в ее лицо. Девочку с травмами отвезли в больницу, а животное – в приют. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Владивостоке ночью 17 декабря на улице Карьерная загорелся склад, клубы едкого черного дыма и огромное пламя было видно издалека всем, кто находился неподалеку. Когда пожарные прибыли тушить пламя, после того как получили звонок с сообщением о ЧП в 20:30, огонь охватил около 1100 квадратных метров. Стены и кровля склада были полностью охвачены пламенем. Пожар тушили всю ночь. Огонь был огромной силы, ликвидировать его полностью удалось в 10 утра 18 декабря.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Эта история про Татьяну Кожевникову, которая родилась во Владивостоке и с самого детства ее окружает тишина, она ничего не слышит, но, несмотря на это, покоряет Москву и заявляет о себе на всю страну. Приморская красавица уже успела сняться в кино, поучаствовать в конкурсах красоты, записать альбом с продюсером «Блестящих», а теперь еще и подписала контракт с одним из самых популярных и крупных блогерских сообществ. Как ей все это удается? «Комсомолка» пообщалась с Татьяной по переписке, она с удовольствием поделилась секретами успеха.

ОБЩЕСТВО

Многие жители Приморья до сих пор не могут поверить в то, что во Владивостоке сгорел один из популярных ресторанов – Zuma. Огонь уничтожил 500 квадратных метров, а тушили его около 9,5 часов. Многих интересует вопрос, ждать ли возрождения и когда? О дальнейшей судьбе заведения «Комсомольской правде» рассказала директор Zuma Мария Иноземцева.

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