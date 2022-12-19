Брала ФСБ: начальника отдела по борьбе с преступностью Приморья задержали силовики

Сотрудники спецслужб задержали главу отдела. Двое подельников на тот момент уже были в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке завели уголовное дело на одного действующего и двух бывших сотрудников полиции. Поводом для расследования в отношение правоохранителей стало покушение на взятку. Фигуранты, среди которых глава отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска УМВД России по Приморью, хотели взять деньги за розыск и возврат похищенного у женщины имущества. «Оборотни в погонах» вымогали почти миллион рублей у пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Как считают следователи, весной 2022 года Арам Кулян, глава отдела УГРО УМВД по Приморью, а также двое его подопечных, расследовали дело о пропаже ювелирных украшений. Как стало известно «КП», украдено имущество было в Уссурийске – прямо из квартиры женщины. Стоимость оценили в несколько миллионов рублей. Потерпевшей в итоге предложили помочь не по долгу службы, а за деньги. 850 тысяч рублей за розыск и возврат ценных украшений – таковы условия. Общались с женщиной не лично, а через посредника.

Однако завершить корыстный умысел не удалось из-за вмешательства оперативников ФСБ. Двое полицейских них на момент задержания главы отдела стали бывшими – их задержали ранее по подозрениям в мошенничестве.

Уголовное дело заведено по части 3 статьи 30, а также части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки). Санкцией статьи может наказание до трех лет лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных органах на срок до двух лет.

– Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам <...> Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, – заявили в пресс-службе СУ СК.

Напомним, летом 2022 года во Владивостоке задержали троих оперов УБОП за взятки от иностранных бизнесменов.

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