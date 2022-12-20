«Адмирал» поднялся на четвертое место в таблице конференции «Восток». Фото: ХК «Адмирал»

Захватывающая битва «Адмирала» и «Автомобилиста» прошла 19 октября в Екатеринбурге. Спортсмены сразились на льду в рамках Континентальной хоккейной лиги. Несмотря на поддержку болельщиков уральцев итогом игры стал счет 3:2 в пользу «моряков». Об этом сообщили в пресс-службе «Адмирала».

Ранее у приморской команды был небольшой перерыв из-за Кубка Первого канала, покорять который отправлялся Никита Серебряков. Голкипер должен был вернуться к матчу, однако в воротах вместо него встал Александр Лазушин. Кроме того, состав участников пополнился новым игроком Прохором Корбитом, перешедшим в «Адмирал» из «Северстали».

В Екатеринбурге приморская команда показала свое мастерство. Фото: ХК «Адмирал»

Усиленные тренировки во время перерыва принесли свои плоды: «моряки» пронзили ворота соперника уже спустя минуту и три секунды с начала матча. Особо отличились Николай Чебыкин и Александр Горшков. Удвоил преимущество на 29 минуте Уильямс Колби, забив свой первый гол в КХЛ. Очевидно «Адмирал» вошел в азарт, спортсмены продолжали атаковать соперника. Еще одна шайба влетала в ворота «Автомобилиста» спустя шесть минут. Гол на счету Евгения Лисовца – 3:0.

Тяжелый матч был 19 декабря. Фото: ХК «Адмирал»

«Раскачались» уральцы лишь в середине третьего периода. Стефан Да Коста обвел Лазушина и аккуратным движением отправил шайбу в ворота. Почти сразу же помог сократить отставание Брукс Мэйсек – 2:3.

В третьем периоде «Автомобилист» начал атаковать «моряков». Фото: ХК «Адмирал»

«Автомобилист» отчаянно атаковали и прессовали «моряков» в последние минуты игры, пытаясь сравнять счет, но не вышло. Приморцы героически держали оборону, поэтому итоговые цифры на табло гласили – 3:2.

Благодаря победе «Адмирал» набрал 51 очко и поднялся на четвёртую строку конференции «Восток».

Главный тренер приморской команды Леонид Тамбиев поделился впечатлениями на послематчевой пресс-конференции:

– Конечно, мы довольны победой. Нужные два очка. Считаю, что 50 минут мы очень солидно играли. Контролировали ход игры. В принципе, у «Автомобилиста» было не так много шансов и возможностей. Немножко успокоились в третьем периоде и стали на удержание играть. Плохое большинство, и вследствие этого, пропустили гол. В последние 10 минут инициатива полностью перешла на сторону «Автомобилиста». Но ребята дотерпели и выстояли. Было жарко у наших ворот, но дотерпели. Считаю, что важную победу мы одержали, но надо играть 60 минут, а не 50. Это единственное, что не понравилось. Ребят и болельщиков «Адмирала» с победой! Едем дальше!

Следующий матч «Адмирала» и «Металлурга» пройдет 22 декабря в Магнитогорске.

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