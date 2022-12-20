Сиквел «Аватара» стартует в Иллюзионе. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке покажут одну из главных премьер 2022 года – кинофильм «Аватар: Путь воды» (12+). В столице Приморья лента выйдет на большие экраны в четверг, 22 декабря. Первый показ состоится в четырех кинотеатрах сети «Иллюзион», остальные компании пока не дают четкого ответа. В том числе найти афишу с расписанием сеансов на сайтах «Москвы», «Киномакса» или «России» (Уссурийск) не удалось.

Тут стоит отметить, что известное название блокбастера «Аватар» уходит на второй план. На сайте сети кинотеатров «Иллюзион» он подписан как «Путь за мечтой». Авторство принадлежит Джеймсу Кэмерону, длится лента 195 минут, создана в США.

– После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть, за кого бороться – с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор, – сообщается в описании.

На проспекте 100-летия Владивостоку, 103, стоимость билета начинается от 250 рублей в 18:30 и 22:15. В «Океане» на Набережной, 3, в зале IMAX цена выше – от 500 рублей в то же время. «Аватар 2» выйдет в полном дубляже и разрешении 4К. При этом фильм можно посмотреть только в 2D.

В «Уссури» на Светланской, 31, показ будет проходить в 16:30 и 20:10, стоимость: от 200 рублей и 250 рублей соответственно. В «Черемушках» на Черемуховой, 15, заплатить придется не менее 450 рублей, чтобы попасть в зал на сеансы в 18:30 или 22:10. Почти аналогичное расписание приходится на пятницу, 23 декабря.

Долгожданный фильм в жанре фантастика вышел в мировой прокат. Всего за два дня картина собрала 180 миллионов долларов (более 12 миллиардов рублей по курсу 20 декабря 2022 года).. Изначально предполагалось, что «Аватар: Путь воды» выйдет 12 января 2023-го.

Через некоторое время после мировой премьеры в рунете появились пиратские копии фильма. Вслед за этим последовал ажиотаж на запуск картины в кино.

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