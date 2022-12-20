«Горячий источник» появился в вольере леопарда Leo 260M в Приморье

Такая поилка впервые используется в нацпарке. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В новом вольере, куда переехал котенок дальневосточного леопарда Leo 260M, появилась специальная поилка с подогревом. Оборудование поможет пятнистому хищнику, который остался без мамы, с комфортом пережить крепкие приморские морозы. Такой «горячий источник» впервые используется для реабилитации краснокнижных кошек на «Земле леопарда».

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, поилка действует круглый год даже зимой. Не замерзнуть ей помогает нагревательный элемент с термостатом, который поддерживает постоянную температуры воды чуть выше ноля.

Котенок леопарда уже освоил свой новогодний подарок, который частично укрыло белоснежным снегом. Из-за частых физических нагрузок во время охоты на кроликов хищник тратит энергию, искусственный источник поможет ему восстановить силы и поддержать активность, которые нужны для его здоровья и развития.

Специалисты нацпарка отметили, что в дикой природе леопарды и тигры пьют воду из естественных источников, например, на открытых участках рек, но большую часть жидкости они получают из крупной добычи, например, копытных животных, кабанов или оленей.

Котенка Leo 260M спасли этим летом. Малыша с ранами нашли на территории «Земли леопарда» и вынуждено изъяли из дикой природы. Хищник активно охотится на кроликов и отпугивает от своей добычи непрошенных гостей.

– Наперекор судьбе леопард выжил и воспитал в себе характер дикого хищника. При успешном развитии охотничьих умений и навыков самостоятельной жизни он вернется в дикую природу. Мы рассчитываем, что он вновь окажется на воле и в рамках проекта реинтродукции будет выпущен в Уссурийском заповеднике, в местах, где леопарды были истреблены, но обязательно туда вернутся, – поделилась директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.

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