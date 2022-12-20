Сто студентов со всей страны разработали концепции по обновлению кампуса ДВФУ во Владивостоке

Второе место занял «Природный парк», а третье – «Экстрим-парк». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сто студентов из 20 вузов России приняли участие в первом Восточном архитектурном хакатоне. В течение недели пять команд работали над пятью кейсами («Новая «Улица Дальнего Востока», «Природный парк», «Центр водных видов спорта», «Экстрим-парк» и «Молодежный центр») по разработке новой концепции кампуса ДВФУ и Университетской набережной. Об этом рассказали в пресс-службе учебного учреждения.

– Вы сформулировали пять главных причин, зачем приезжать в кампус из города. За неделю смогли выявить ключевые потребности студентов и жителей города, которые полностью соответствуют нашему о них представлению. Уверен, что при поддержке города и региона мы реализуем ваши идеи, Владивосток этого заслуживает, – обратился к студентам и. о. ректора ДВФУ Борис Коробец.

Проекты ребят оценивали десять экспертов в области архитектуры и территориального развития. По решению жюри «золото» завоевал кейс «Новая «Улица Дальнего Востока», второе место занял «Природный парк», а третье – «Экстрим-парк».

МЕСТО ДЛЯ ЗНАКОМСТВО С ДРУГИМИ КУЛЬТУРАМИ

По мнению команды, павильоны «Улицы Дальнего Востока» нужно объединить в одно единое пространство, чтобы воплотить в жизнь основные идеи концепции – гостеприимство, единство регионов и взаимодействие разных культур.

Чтобы объединить павильоны, студенты предложили создать дугообразную эксплуатируемую кровлю. Как поделилась капитан команды Екатерина Корина, площадь может функционировать по-разному. В течение ВЭФ она будет служить пространством для выставок, а в другое время – для проведения фестивалей, мастер-классов и лекций.

– Мы предполагаем, что на площади даже появятся кафе с национальными блюдами: готовить, продавать еду и проводить гастрономические мастер-классы могут студенты. Мы говорим об объединении культур, людей, о пространстве для диалога, в том числе межнационального.

Новая «Улица Дальнего Востока». Фото: ДВФУ

ЛЕКЦИИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В рамках этого кейса участники хакатона предложили превратить парк на территории университета в место для отдыха, разделив его на четыре основные зоны: спортивную, рекреационную, официально-деловую и культурно-просветительскую.

По проекту на территории парка появятся несколько точек притяжения, например, лаборатория для экспериментов биотехнологов ДВФУ и лекторий. Также здесь хотят создать маршруты для маломобильных гостей.

Природный парк. Фото: ДВФУ

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА

Одни из участников хакатона предложили создать экстрим-парк с архитектурной концепцией – свелл. Элементы этого место будут повторять пластику волн, а крытая часть погрузится под землю. Основными элементами станут амфитеатр с фудкортом, сцена, спортивна площадка со стритболом, зон для паркура, райдеров и скалодром.

Экстрим-парк. Фото: ДВФУ

Другая команда выдвинула идею о создании центра водных видов спорта. Территория захватит участок Университетской набережной, пирс, парк и прилегающую акваторию. На первом этаже здания создадут общественные пространства: раздевалки, душевые, мини-кафе, сауна и многое другое, на втором – лекционные аудитории, ресторан, тренировочный зал, а на крыше – смотровая площадка с телескопом для наблюдения за морем. Рядом с помещением появится большой пирс на 25 лодок.

Центр водных видов спорта. Фото: ДВФУ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Еще одна группа предложила превратить старую школу на территории ДВФУ в новый молодежный центр.

– Во Владивостоке много творческих предпринимателей, у которых нет возможности для самореализации. Потребители их не видят. В студенческой среде из 20 000 человек примерно 1500 занимаются прикладным дизайном, медиа. Креативные индустрии в университете можно развивать, предоставив студентам площадку, – поделилась капитан команды Вероника Елецких.

Молодежный центр. Фото: ДВФУ

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