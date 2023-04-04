«Владивосток открыт ветрам»: на 49-м году жизни скончался приморский Гоголь

Последние пять лет он страдал от болезни. Фото: социальные сети Станислава Шолохова.

Ушел из жизни известный в Приморье владивостокский поэт. Скончался Станислав Шолохов на 49-м году. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Станислав Шолохов, которого прозвали приморским Гоголе, не только поэт, но и художник, артист, рок-бард. Родился 18 августа 1974 года. Известно, что последние пять лет он страдал от тяжелой болезни. Скончался он 30 марта 2023 года.

– Целой Вселенной тепла тебе, друг, где бы ты сейчас ни был, – пишут его родственники и друзья в социальных сетях.

При жизни Станислав написал немало философской, пейзажной и городской лирики, и посвящал свои стихи приморской столице:

Владивосток открыт ветрам.

Объединяет море с небом.

Открыт всем любящим сердцам,

Дождям, тайфунам и снегам.

Стремится сопками под небо.

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