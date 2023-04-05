Приоритет приморцев – спорт и комфортная жизнь

Заседание прошло 29 марта. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании рассмотрели 40 запланированных вопросов. Мартовская сессия выдалась богатой на обсуждения, принято немало социально важных решений. Так, законодатели скорректировали доходы и расходы края с учетом новых поступлений в региональную казну, определили меры поддержки спортивной отрасли, предложили новый механизм для решения проблемы обманутых дольщиков и многое другое.

Изменения в краевой казне

Доходы и расходы увеличатся на 2,7 миллиарда рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений. По словам главы комитета по бюджетно–налоговой политике и финансовым ресурсам ЗСПК Галуста Ахояна, собственный доход региона вырос на 1,5 миллиарда рублей, еще 1,1 миллиарда рублей приходится на безвозмездные поступления из федеральной казны. Еще 157,4 миллиона могут перечислить из Фонда развития территорий и ПАО «РусГидро».

Галуст Ахоян. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Большая часть средств запланирована на комплексное развитие транспорта, а также содержание и ремонт дорог регионального и федерального значения.

Расход бюджета останется социально ориентированным. Например, более 483 миллионов рублей направят на восстановление нарушенных прав участников ЖСК и пострадавших от недобросовестных застройщиков. А еще свыше 409 миллионов рублей пойдет потребности образования, включая реконструкцию и строительство школ в поселке Светлая Тернейского района, поселке Зима Южная и селе Вольно-Надеждинском Надеждинского района, селах Воздвиженка Уссурийского городского округа и Киевка Лазовского муниципального округа. Большой пласт работ предстоит в сфере регионального спорта – но к этому еще вернемся.

Как отметил Галуст Ахоян, объем ассигнований вырос по 13 государственным программам из 20. Лишь по двум из них финансирование снизилось.

Спорт доступен каждому

В Приморье продолжат реализацию федеральных программ. Одна из важнейших – мероприятия по всероссийскому и региональному проекту «Спорт – норма жизни». Доступом к инфраструктуре, позволяющей заниматься физической активностью, обеспечено более 49% жителей Приморья. Цель – достичь показателя в 62,1%.

– Поправки в закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» призваны стимулировать возведение на территории края новых спортивных объектов. Принятие законопроекта позволит краю оказывать поддержку в форме субсидий приоритетным проектам в сфере физической культуры и спорта, – сообщил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

Александр Ролик. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

В сумме приморские инвесторы получат до 300 миллионов рублей на финансирование объектов спортивной инфраструктуры.

– К сожалению, в настоящее время у нас нет ни одного приоритетного проекта в сфере спорта, но надеюсь, что дополнительная финансовая поддержка частных инициатив за счет государства будет стимулировать предпринимателей к их запуску. Также хочу отметить, что наращивание спортивной инфраструктуры с помощью механизма субсидирования не потребует в дальнейшем выделения бюджетных средств на содержание спортивных объектов, – уточнил председатель комитета по экономической политике и собственности Владимир Исаков.

Избавиться от долгостроев

Еще одна инициатива законодателей посвящена многострадальным объектам на Хасанской в Артеме и на Пихтовой во Владивостоке. В стенах парламента депутаты в трех чтениях одобрили введение выплат для поддержки жителей, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Как пояснил Владимир Исаков, в Артеме квартиры ожидают еще 74 человека, во Владивостоке – 68. Финансирование планируется из краевого бюджета.

Получить компенсацию смогут члены ЖСК, которые подали заявление о включении в краевой реестр пострадавших участников строительства до 31 декабря 2023 года. При этом для предоставления выплаты обманутый дольщик должен уступить право требования к застройщику или безвозмездно передать долю в праве собственности на объект незавершенного строительства министерству имущественных и земельных отношений Приморского края.

Выплата будет производиться за одно жилое помещение в проблемном объекте и рассчитываться в отношении не более 120 квадратных метров общей площади. Ее размер будет определяться исходя из средней рыночной стоимости аналогичного жилья в муниципальном образовании, в котором находится недострой.

Рассрочки для бизнеса

Представителям малого и среднего бизнеса предоставят еще один вид помощи. Приморские бизнесмены смогут за три года выкупить транспорт, арендуемый у государства.

Депутаты внесли коррективы в краевой закон «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества».

Поправки вызваны изменениями в федеральном законодательстве. Ранее бизнесмены могли приобрести в рассрочку только недвижимость, однако сейчас право на выкуп «за три года» предусмотрено и для транспортных средств.

Что волнует приморцев

На заседании уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников раскрыл информацию о сферах жизни, на которые чаще всего жалуются приморцы. За минувший год к омбудсмену обратилось более 8 тысяч человек, и показатель существенно превышает предыдущие. Оказалось, люди озадачены проблемами с обеспечением жильем, неудовлетворительной работой управляющих компаний. Традиционно ТОП–3 замыкают вопросы ЖКХ. Как и в предыдущие годы, практически каждая седьмая заявка к уполномоченному касается данной сферы. Стоит отметить, более 15,5 тысячи приморцев ощутили изменения к лучшему после обращения к омбудсмену.

– За несколько лет проделана колоссальная работа, и то количество обращений, которое на сегодняшний день поступает в адрес уполномоченного, говорит о возросшем доверии граждан. Люди видят, что их вопросы не остаются без внимания, они получают поддержку и адресную помощь, – рассказал Игорь Чемерис, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан.

Игорь Чемерис. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

По словам главы комитета, омбудсмен работает со всеми муниципалитетами края.

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