Несколько чиновников отправятся в колонию строгого режима на Камчатке

Мужчины потратили из регионального бюджета 20 миллионов на неизвестные цели Фото: Евгения ГУСЕВА

На Камчатке суд вынес приговор экс-заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко и бывшему начальнику отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леониду Минцеву. Их признали виновными в получении взяток в крупных размерах (пункты «а», «в», части 5, статьи 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 285 УК РФ). Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

В ведомстве рассказали, что в 2016 году обвиняемые получили взятку в виде нелегальной «услуги» от руководителя строительной фирмы. Он провел холодное водоснабжение в частные загородные дома чиновников в поселок Термальный. В обмен мужчины обещали ему покровительство в осуществлении контрольных функций за возведением предпринимателем иных строительных объектов здравоохранения. Стоимость выполненных работ в пользу должностных лиц составила более 360 тысяч рублей.

Кроме того, весной следующего года фигуранты уголовного дела без конкурса привлекли коммерсанта к реконструкции и ремонту здания. После этого они организовали его выкуп за счет регионального бюджета под помещение медучреждения. Стоимость объекта была завышена, ведь определял ее сам коммерсант. Подобные действия нарушают законодательство о защите конкуренции, а заключение экспертной проверки отсутствовало.

Стоит отметить, что во время расследования также установили необоснованное расходование денег из регионального бюджета. Равна эта сумма 20 миллионам рублей.

Суд вынес наказание Валерию Карпенко в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима и штрафом в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Аналогичный штраф и четыре года в колонии строгого режима предстоит, в свою очередь, провести Леониду Минцеву.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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