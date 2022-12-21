Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 декабря 2022 2:30

Несколько чиновников отправятся в колонию строгого режима на Камчатке

Мужчины потратили 20 миллионов рублей из регионального бюджета на собственные цели
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Мужчины потратили из регионального бюджета 20 миллионов на неизвестные цели

Мужчины потратили из регионального бюджета 20 миллионов на неизвестные цели

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Камчатке суд вынес приговор экс-заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко и бывшему начальнику отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леониду Минцеву. Их признали виновными в получении взяток в крупных размерах (пункты «а», «в», части 5, статьи 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 285 УК РФ). Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

В ведомстве рассказали, что в 2016 году обвиняемые получили взятку в виде нелегальной «услуги» от руководителя строительной фирмы. Он провел холодное водоснабжение в частные загородные дома чиновников в поселок Термальный. В обмен мужчины обещали ему покровительство в осуществлении контрольных функций за возведением предпринимателем иных строительных объектов здравоохранения. Стоимость выполненных работ в пользу должностных лиц составила более 360 тысяч рублей.

Кроме того, весной следующего года фигуранты уголовного дела без конкурса привлекли коммерсанта к реконструкции и ремонту здания. После этого они организовали его выкуп за счет регионального бюджета под помещение медучреждения. Стоимость объекта была завышена, ведь определял ее сам коммерсант. Подобные действия нарушают законодательство о защите конкуренции, а заключение экспертной проверки отсутствовало.

Стоит отметить, что во время расследования также установили необоснованное расходование денег из регионального бюджета. Равна эта сумма 20 миллионам рублей.

Суд вынес наказание Валерию Карпенко в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима и штрафом в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Аналогичный штраф и четыре года в колонии строгого режима предстоит, в свою очередь, провести Леониду Минцеву.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

ПО ТЕМЕ:

Сделали миллионы на гаражах: за что силовики задержали главных земельщиков Владивостока

Во Владивостоке задержали экс-главу УМС Карапетяна и бывшего вице-мэра Соколову за многомиллионный ущерб городу (подробнее)

Концерт из наших налогов. Еще один экс-чиновник мэрии Владивостока может переехать в СИЗО

Во Владивостоке задержан экс-глава Дирекции общественных пространств Галиев по подозрению в мошенничестве и взятках (подробнее)

В Приморье сдавали бомбоубежища предпринимателям за взятки

Бывший специалист, ответственный за содержание объектов, осужден на 8 лет (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ