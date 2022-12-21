Мощная энергетика Приморья

Конец года – традиционное время подводить итоги и строить планы на будущее. А у энергетиков есть дополнительный повод отчитаться о своей работе – 22 декабря отмечается профессиональный праздник. В преддверии Дня энергетика рассказываем о главных событиях отрасли в Приморском крае в уходящем 2022 году.

ФЕВРАЛЬ

«ВОСТОЧНАЯ» В СОСТАВЕ ДГК

24 февраля ТЭЦ «Восточная» вошла в состав Дальневосточной генерирующей компании. Электростанция приобретена в рамках инвестиционной программы у другого дочернего общества РусГидро – АО «РАО Энергетические системы Востока». Передача электростанции, ранее эксплуатируемой Дальневосточной генерирующей компанией по договору аренды и эксплуатации, пополнила имущественный комплекс филиала «Приморская генерация». Сделка положительным образом отразилась на балансе приморского филиала: увеличилась стоимость основных средств, стала более понятной и простой структура управления.

МАРТ

ГАЗИФИКАЦИЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ТЭЦ-2

На Владивостокской ТЭЦ-2 завершен перевод с угля на газ очередного, уже 11-го по счету, котлоагрегата, и станция перестает сжигать уголь. Реконструкция существенно улучшает экологическую ситуацию во Владивостоке: значительно сокращаются выбросы, не накапливаются золошлаковые отходы. Одновременно с газификацией котлоагрегата была проведена его масштабная реконструкция, что позволило повысить надежность работы оборудования. Проектным топливом Владивостокской ТЭЦ-2 изначально был бурый уголь. Проект завершения газификации предусматривает перевод еще двух котлоагрегатов, еще один будет выведен из эксплуатации и демонтирован. Работы по газификации двух оставшихся котлоагрегатов планируется завершить до конца года.

АПРЕЛЬ

ЛУЧШИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Коллектив Артемовской ТЭЦ получил диплом III степени за лучшую постановку работы по охране труда в Артемовском городском округе в 2021 году. Номинация включает организации, численность работников которых превышает 50 человек. Для повышения уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда на станции регулярно проводятся мероприятия, включающие изучение правил техники безопасности, законодательства в области охраны труда и здоровья и внедрение опыта по охране труда других предприятий ПАО «РусГидро».

МАЙ

ОЗП

В конце весны энергетики подводят итоги осенне-зимнего периода. За время ОЗП 2021-2022 гг. электростанции и тепловые источники филиала отработали достойно и надежно, несмотря на непростые погодные условия. В городах присутствия филиала: Владивостоке, Артеме и Партизанске – профессиональные коллективы структурных подразделений встретили холода во всеоружии и во время всего зимнего сезона обеспечивали бесперебойное тепло– и электроснабжение потребителей. Основное энергетическое и тепловое оборудование, ответственно подготовленное к зиме в межотопительный период, отработало штатно. Перерывов в обеспечении потребителей теплом не допущено, все договорные обязательства исполнены в полном объеме.

Приморская генерация выводит оборудование в летние ремонты, чтобы пройти уже следующую зиму без сбоев. Всего энергетики направят в 2022 году на ремонты 2 млрд рублей.

ИЮНЬ

ЛУЧШИЕ ОПЕРАТИВНИКИ

Энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 Приморской генерации одержали уверенную победу в соревнованиях оперативного персонала теплоэлектростанций с поперечными связями.

Соревнования проводятся ежегодно в структурных подразделениях ДГК, чтобы определить лучших среди оперативников и сформировать из них сводную команду предприятия для участия в соревнованиях Группы РусГидро. Второе место заняла команда Благовещенской ТЭЦ, на третьем месте – специалисты Комсомольской ТЭЦ-2.

ИЮЛЬ

ЦИФРОВАЯ ТЭЦ

Оборудование Владивостокской ТЭЦ-2 обрело цифрового двойника, которого энергетики разработали совместно с научными сотрудниками Политехнического института ДВФУ и специалистами Хабаровской энерготехнологической компании. Цифровые двойники в энергетике применяются для повышения эффективности работы электростанций, оптимизации режимов работы ТЭЦ для получения максимальной прибыли при работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Цифровые модели на настоящий момент используются практически на трети энергообъектов России.

АВГУСТ

ВЗГЛЯД НА ТЕПЛОТРАССЫ СВЫСОКА

В конце 2021 года энергетики Приморских тепловых сетей произвели обследование теплотрасс с высоты с помощью вертолета и тепловизора. Полет окупил себя в течение месяца. Полное заключение по обследованию энергетики получили летом 2022 года. Оно показало интересные результаты: были обнаружены множественные скрытые повреждения на муниципальных сетях, а также незаконные техприсоединения. Решено было делать такие обследования регулярными, для этого куплен квадрокоптер.

СЕНТЯБРЬ

ОХРАНА ТРУДА НА ВЫСОТЕ

Энергетики ТЭЦ «Восточная» стали победителями конкурса «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнерству» среди предприятий Владивостокского городского округа по итогам деятельности за 2021 год. Станция заняла первое место в номинации «Организации отраслей материального производства». Мероприятие проводит администрация города Владивостока, в этом году в нем приняли участие 60 предприятий.

ОКТЯБРЬ

ПО ПЛАНУ

В Приморской генерации постепенно завершается ремонтная программа в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022/23 гг. На Владивостокской ТЭЦ-2 ведется масштабный капитальный ремонт дамбы участка гидротехнических сооружений, расположенного на берегу Уссурийского залива. Необходимость в проведении восстановительных работ возникла вследствие летних тайфунов, когда было повреждено около 60% тела дамбы и замыта входная прорезь ковша.

Энергетики производят укрепление тела дамбы и оголовка скалой. Вдоль уреза и ниже кромки воды устанавливают тетраподы, преломляющие ледяной покров и волну, тем самым защищая побережье от удара стихии.

ДЕКАБРЬ

НОВЫЕ МОЩНОСТИ

На ВТЭЦ-2 завершается реконструкция котельного оборудования в рамках перевода станции на сжигание природного газа. Всего она включает три оставшихся угольных котлоагрегата. В настоящее время энергетиками выполнены работы по реконструкции кровли, стенового ограждения, остекление фасадов, наружной поверхности стволов дымовых труб № 3, 2. В рамках реконструкции уже завершен перевод котлоагрегатов № 14 и 13. В декабре запланирован пуск котла № 12.

Директор филиала «Приморская генерация» Евгений Николаевич Авдеев:

– Накануне Дня энергетика и Нового года мы по традиции подводим итоги. Для Приморской генерации 2022 год стал знаковым: принят ряд управленческих решений, воплощены в жизнь важные цели. Владивостокская ТЭЦ-2 переведена на сжигание природного газа, активно формируется площадка под строительство будущей Артемовской ТЭЦ-2, Партизанская ГРЭС готовится к расширению мощностей. В будущем, 2023 году запланировано множество производственных задач, с которыми мы, энергетики, обязательно справимся – так было и будет всегда, ведь именно на нас возложена огромная ответственность за благополучие сотен тысяч приморцев, их комфортные условия работы, учебы и отдыха.

Материал и фото предоставлены пресс-службой филиала «Приморская генерация».

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