Участниками ДТП были водители 14 автомобилей. Фото: соцсети.

Снежная буря стала причиной большого количества проблем на Дальнем Востоке. Сильный ветер, метель и снегопад 21 декабря терроризируют жителей Приморского края, Камчатки и Чукотки, а гололед приводит к коллапсу на дорогах. Примером может служить массовое ДТП из 14 машин в Петропавловск-Камчатском. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Случилась авария вечером 20 декабря в районе магазина «Домик в деревне». Крутой спуск на улице Мишенная стал один из самых опаснейших участков дороги для водителей Камчатки. Машины буквально летели вниз и врезались в друг друга из-за снегопада и потепления.

Как сообщили «Комсомолке» в ГИБДД Камчатского края, во время столкновений пострадавших и погибших не было. Большинство водителей, которые стали участниками ДТП, попросту поленились и пожалели времени объехать крутой спуск. По словам сотрудников ведомства, перекрывать этот участок дороги не стали, ведь коммунальщики уже очистили его от корки льда. Они также отметили, что специалисты посыпают спуск песко-солевой смесью каждый день. Ранее администрация города решила, что движение на данной территории может быть закрыто для автомобилей в случае ухудшения ситуации, но дорожники оперативно обработали район противогололедными материалами.

Напомним, «Комсомолка» писала, что один из самых опасных участков дороги перекрыли во Владивостоке. Причиной этого был снежный циклон, который обрушился 21 декабря на приморскую столицу.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке перекрыли один из самых опасных участков дороги

Коллапс на дорогах начался в приморской столице раньше, чем его ожидали (подробнее)

Последствия снегопада в Приморье 21 декабря 2022 года: перекрытие дорог, ограничения, автобусы, аварии

В Приморье из-за снегопада перекрыты спуски и ограничено движение большегрузов (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.