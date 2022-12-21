Компания АО «Восточный Порт» завершила начальный этап строительства нового причала

Фото: АО «Восточный Порт»

Стивидорная компания АО «Восточный Порт» завершила реализацию первого этапа строительства причала №52 Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Памятный знак в ходе торжественной церемонии заливки швартовой тумбы установил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. В мероприятии приняли участие представители правительства Приморского края и администрации Находкинского городского округа, ФГУП «АМП Приморского края и Восточной Арктики», Восточного управления Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД».

Строительство причала №52 осуществляется в рамках проекта по увеличению причальных мощностей АО «Восточный Порт», прошедшего Главгосэкспертизу России в январе 2022 года. По итогам реализации проекта по строительству новых грузовых причалов собственные портовые мощности предприятия ожидаемо вырастут до 70 млн тонн. Проектом предусмотрена общая длина причального фронта 697,5 метра, что обеспечит расчетную пропускную способность, с учетом грузооборота действующего причала №51, 21,8 миллиона тонн в год. На спроектированных причалах планируется размещение ленточных стационарных конвейеров с приводными станциями, а также подмашинных путей судопогрузочных машин и иных объектов.

Фото: АО «Восточный Порт»

– Благодаря строительству первого этапа причала мы увеличили мощность Порта с 55 до 58 миллионов тонн. Длина причального фронта составила 355 метров и обеспечила возможность ставить под погрузку крупнотоннажные суда типа capesize дедвейтом до 180 тысяч тонн. Это позволило значительно повысить производительность обработки флота, – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Глубины у причалов №51 и №52 уже составляют 16,5 метров. Проектом предусмотрено последующее увеличение до 18 метров, а также дноуглубление подходного канала и зоны маневрирования двух причалов до проектной глубины 19 метров, что не имеет аналогов в регионе.

Фото: АО «Восточный Порт»

В то же время уже в текущий момент расположение специализированного угольного терминала в непосредственной близости от входа в глубоководную бухту Врангель залива Находка и наличие собственного современного высокоманевренного портового флота позволяют АО «Восточный Порт» производить быструю смену судов с большой грузоподъемностью. Отсутствие непроизводительных простоев, высокий коэффициент оборачиваемости причалов обеспечивают своевременный экспорт угольной продукции.

Подводя итоги торжественной церемонии, участники мероприятия отметили, что проект имеет стратегическое значение не только для экономики Приморского края, но и страны в целом, способствует реализации целей транспортной и энергетической стратегий Российской Федерации по увеличению портовых мощностей и повышения объемов перевозок энергетических грузов в страны АТР.

Фото: АО «Восточный Порт»

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