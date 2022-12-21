Старшая дочь сейчас живет с бабушкой. Иллюстрация из архива. Фото: Виталий ТИМКИВ

Восьмой этаж одного из домов на Аллилуева во Владивостоке вечером 20 декабря стал местом трагедии. О ЧП стало известно благодаря соцсетям – в одной из квартир разбушевался пожар. Пожарные прибыли за считанные минуты, однако даже у них не было возможности предотвратить ужас. Владивостокцы следили за развитием событий и надеялись, что все обойдется – но стихия все равно забрала сразу двух трехлетних близнецов у многодетной матери в этот день. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала все известные детали.

Как рассказала редакции уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, мама все еще в реанимации. Врачи очень осторожны в оценке: пока нельзя сказать, что ее жизни ничего не угрожает. В то же время старшая дочь пострадавшей лишилась братика и сестренки. В региональном минздраве «КП» уточнили, что маму разместили в краевом ожоговом центре.

– В семье произошла страшная трагедия. Погибли дети. Старшая сестра, ей 9 лет, сейчас живет у бабушки. Мама пока в реанимации. Конечно, семье понадобится помощь и поддержка, поэтому ситуация будет находиться на контроле уполномоченного по правам ребенка и специалистов сферы социальной защиты. Хочу еще раз обратиться ко всем взрослым – от пожара и его страшных последствий не застрахован никто. Эта беда может случиться в любой семье, с любым человеком. Важно помнить о правилах пожарной безопасности, знать, что следует делать в случае его возникновения, – рассказала Ольга Владимировна.

По информации источников «КП» в правоохранительных органах, предварительной причиной пожара считают неосторожность обращения с огнем. Основная версия в том, что баловался с неустановленным опасным предметом кто-то из детей.

Дым валил из окна на восьмом этаже. Аллилуева, 6. Фото: соцсети

Напомним, пламя молниеносно охватило квартиру примерно в 16:08 во вторник, 21 декабря. Спасатели прибыли за семь минут, но один ребенок уже не дышал в тот момент. Эвакуировать удалось двоих: маму и второе дитя, которые отравились угарным газом. Малыш скончался в машине скорой.

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Близняшки погибли в страшном пожаре в жилом доме во Владивостоке

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