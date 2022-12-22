Скалолазы-дальневосточники поборолись за звание лучших спортсменов

Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Чемпионат и Первенство ДФО по скалолазанию состоялись 15-18 декабря в соседнем Хабаровском крае – в городе Комсомольск-на-Амуре. Соревнования проходили на новом скалодроме, к слову, самом крупном на Дальнем Востоке и Сибири, в Центре сложнокоординационных видов спорта.

Испытать себя в регион приехали скалолазы со всего макрорегиона – из Бурятии, Приморского и Хабаровского краев, Якутии. Показать навыки и способности нужно было в дисциплинах «Трудность» и «Скорость».

Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

«ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ». РЕЗУЛЬТАТЫ

Мальчики 8-9 лет

Первое место в своей категории занял Тимур Кочергин из клуба «Онсайт» (Владивосток), он набрал 82 балла. На 20 меньше – у его соперника Дмитрия Бойцова («Апельсин», Хабаровск). Третье место и 47 баллов у Владислава Ващилина из Комсомольска-на-Амуре («Адреналин»).

Девочки 8-9 лет

Среди девочек первое место с 69 баллами забрала Полина Корчак из хабаровского клуба «Скала». Ульяна Клановец из «Онсайта» заработала 49 баллов, благодаря чему юная спортсменка из Владивостока заняла второе место. Еще одна воспитанница «Скалы» Ирина Саванчук – на третьем месте с 34 баллами.

Фото: Евгений КОЧЕРГИН

Юноши 10-13 лет

Два первых места у спортсменов из Хабаровска: Артем Лясковский набрал 100 баллов, а Тимур Алексейцев – 80. Третье место у юного приморца Руслан Артеменко, он заработал 65 баллов.

Девушки 10-13 лет

В этой категории все три места забрали хабаровчанки: Елизавета Емельянова, Злата Алексейцева и Марина Гуля, у них 100, 80 и 65 баллов соответственно.

Юноши 14-15 лет

Спортсмен из Республики Бурятия Вадим Чернега собрал 100 баллов и занял первое место. На второй строчке по итогам дисциплины оказался Владислав Сухойван из Приморья. Третье почетное – у Егора Прохоренкова из Бурятии.

Девушки 14-15 лет

Екатерина Дьякова из Хабаровска забрала первое место, она прошла все трассы и заработала 100 баллов. Второе место с 80 баллами досталось Валерии Кобылкиной из Бурятии. На третьем месте вновь Хабаровск – Екатерина Сережникова выполнила задания на 65 баллов.

Юноши 16-17 лет

Иван Бутаев из Бурятии оказался на первом месте. Второе и третье – у юношей их Хабаровского края Максима Лактющенко и Даниила Слесаренко.

Девушки 16-17 лет

Приморчанка Евгения Изергина в своей возрастной категории смогла занять первую строчку. Следом за ней идут две спортсменки Бурятии – Ксения Ширабон и Юлия Фартусова.

Фото: Евгений КОЧЕРГИН

Мужчины

Спортсмен из Хабаровского края Денис Великоцкий – на первом месте. Житель Якутии Олег Сайфулин занял второю строчку. Тимофей Рачек из Хабаровского края замыкает тройку лидеров.

Женщины

Хабаровчанка Юлия Евко – на первом месте в своей категории. Следом за ней спортсменка из Приморья Анна Горохолинская. На третьей строчке еще одна жительница соседнего региона Ольга Узенова.

«ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТь». РЕЗУЛЬТАТЫ

Юноши 10-13 лет

Топ-3 у хабаровских парней: Артема Лясковского, Артема Стукуна и Тимура Алексейцева.

Девушки 10-13 лет

И вновь девушки из Хабаровского края заняли три первых места, но немного в иной последовательности: Марина Гуля, Злата Алексейцева и Елизавета Емельянова.

Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Юноши 14-15 лет

Тимофей Малинин и Александр Былков из Хабаровского края оказались на первых двух местах, следом за ними скалолаз из Бурятии Егор Прохоренков.

Девушки 14-15 лет

Первые два места заняли хабаровские спортсменки Екатерина Дьякова и Анастасия Корчак. Валерия Кобылкина из Бурятии – на третьей строчке рейтинга.

Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Юноши 16-17 лет

Александр Шевченко из Хабаровского края заработал первое место, сразу за ним – скалолаз из Бурятии Иван Бутаев. Даниил Слесаренко вновь на третьей строчке.

Девушки 16-17 лет

Хабаровские скалолазы продолжают поражать: первая и вторая строчки у Софьи Лештаевой и Вероники Эйсмонт. Третью позицию заняла бурятская спортсменка Юлия Фартусова.

Мужчины

Все три первых места – у хабаровчан: Данила Безроднова, Дениса Великоцкого и Владислава Завьялова.

Фото: Евгений КОЧЕРГИН

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