После возмущений в Арсеньеве демонтировали одну из самых уродливых елок Дальнего Востока

Городская площадь опустела без новогоднего символа. ФОТО: администрация Арсеньева

В Арсеньеве убрали елку, которую приморцы назвали претендентом на самую уродливую в дальневосточном регионе. В городской администрации «КП – Владивосток» сообщили, что на ее месте появится новое дерево по инициативе местных бизнесменов.

По словам представителя управления муниципалитетом, демонтированную елку предоставил местный житель, связанный с Арсеньевским филиалом КГКУ «Примлес». Организация вручила городу новогодний атрибут бесплатно, чтобы сделать его украшением площади. Муниципалитету пришлось потратиться только на мишуру и игрушки. Однако, после установки, общественность обрушилась с критикой на местных властей – дерево показалась ей неприглядным и «голым».

Покупкой символа Нового года занялись арсеньевские предприниматели, обновленный вариант планируется установить в ближайшие дни: вечером 22-го или 23 декабря. Поскольку сейчас в Арсеньеве продолжается снегопад, работы по монтажу затруднительны.

Ранее площадь в населенном пункте украшала искусственная елка. Ее много лет назад городу передала КНР в качестве презента. В последние годы эксплуатации объект приходилось восстанавливать до окончательного износа.

Искусственная елка, дата неизвестна. ФОТО: МБУК ДК "Прогресс".

Затем в центре города использовали железный столб с отверстиями, в которые вставляли много молодых елей. Жители и экологи высказались против инициативы, потому что это негуманно по отношению к природе. В 2022 году администрация запустила конкурсные мероприятия на оборудование традиционной конструкции, однако подрядчика найти не удалось, аукцион закрыли. Судя по всему, сумма оказалось недостаточной. Ранее в администрации «КП» рассказали, что проблемы с установкой упираются в деньги.

Так выглядела елка в 2016 году. ФОТО: сайт администрации Арсеньева

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