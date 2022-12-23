Knomary TMS - новый сервис дистанционного обучения от билайн бизнес и Knomary

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Теперь корпоративным клиентам будут доступны инновационные и многофункциональные продукты для дистанционного образования: адаптация, обучение и развитие сотрудников, создание образовательного контента и последующее его обновление.

В рамках партнерского контракта в контур продуктов билайн бизнес войдет платформа Knomary и курсы, разработанные билайн университетом. Кроме того, новые продукты компании будут разрабатываться и тестироваться в реальных условиях с участием сотрудников билайн. Экспертиза, продукты и сервисы билайн позволили усилить решения Knomary, создав качественное предложение для организации дистанционного обучения сотрудников крупных компаний.

Приобрести решения Knomary на В2В рынке можно с участием экспертов дирекции по развитию нового бизнеса от билайн, которые будут сопровождать проект и окажут консалтинговую поддержку по внедрению линейки HRTech* решений.

Учебная платформа содержит спектр инструментов для создания и загрузки учебных курсов, проведения дистанционного и очного обучения, а также оценки результативности и уровня обученности/знаний сотрудников. Платформа для обучения доступна в веб-версии как с компьютера, так и через мобильные приложения на смартфонах iOS и Android.

Knomary TMS - платформа для корпоративного обучения нового поколения, созданная для крупного бизнеса с численностью штата от 5 000 сотрудников. Решение автоматизирует все процессы развития сотрудников с возможностью доработки под индивидуальные требования заказчика. Платформа дает возможность для удобного перехода с решений для управления персоналом предыдущих поколений.

Корпоративный Университет билайн обеспечивает образовательными курсами более чем 26 000 сотрудников «ВымпелКом» (бренд билайн), которые охватывают тысячи востребованных тем. Совместно с обширной библиотекой готовых курсов Knomary это позволяет снизить стоимость разработки обучающих программ и предложить клиентам лучшее решение на рынке СНГ.

Продукты Knomary могут быть развернуты на площадках клиентов или в отказоустойчивом облаке beeline cloud, которое соответствует требованиям к ИСПДн, ГИС, а также имеет сертификаты ISO в области качества и безопасности. Это позволяет сократить издержки на собственную инфраструктуру и обеспечить необходимый уровень безопасности.

Услугами в области образовательного контента Knomary пользуются более 50 крупнейших российских компаний. Реализованные с 2020 года проекты компании неоднократно становились лауреатами самых престижных HR**-наград в России. Наряду с широкой функциональностью, Knomary TMS отличает современный дизайн платформы, который может быть полностью адаптирован под требования корпоративного брендбука проекта. Компания также имеет необходимые решения для организации развития талантов, включая собственную команду внедрения и команду аналитики, которая обеспечивает клиентов необходимой экспертизой для эффективного использования платформы обучения.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса B2B ПАО «Вымпелком»:

- Мы ожидаем динамичный рост продуктов для дистанционного обучения и развития сотрудников в разных сегментах бизнеса, который подогревается срочной задачей импортозамещения ушедших игроков L&D рынка. билайн бизнес - технологический партнер более чем 300 тысяч корпоративных клиентов, с которыми работают наши менеджеры по продажам и эксперты «Центра Цифровых Решений». Они помогают клиентам подбирать и внедрять цифровые и ИТ-решения для всех бизнес-функций: инфраструктура, продажи и маркетинг, HR-развитие. Совместная работа команд билайн университета, B2B продаж и Knomary существенно ускорит внедрение решений для обучения сотрудников среди крупного и среднего бизнеса. Мы уже видим горячий интерес и осознанный спрос у наших заказчиков.

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* HRTech - технологии для рекрутмента и работы с персоналом.

** HR (human resources) - работа с человеческими ресурсами

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