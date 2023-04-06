Дети в панике, все в дыму: в приморском поселке загорелась школа

Возгорание произошло в поселке Заводской. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье сотрудникам МЧС поступил тревожный звонок. Специалистам сообщили, что в школе в поселке Заводской Артемовского городского округа сработала автоматическая пожарная сигнализация, оказалось, в здании загорелся электрощит. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью, спасатели прибыли на место через шесть минут после звонка. К этому времени первый и второй этаж школы были задымлены. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 488 человек, среди них 444 ребенка. Никто не погиб и не пострадал.

По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Артёмовскому ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю Романа Петренко, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сейчас проводится доследственная проверка.

– Стоит отметить, что педагогический состав своевременно и грамотно провел эвакуацию детей, – добавил Роман Петренко.

Пожар тушили 13 человек с помощью 3 единиц техники.

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