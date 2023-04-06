Соседи в шоке: жуткое «наследство» оставила после смерти жительница Приморья

Настоящий ужас творился за дверью одной из квартир. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В одной из квартир города Фокино за закрытыми дверьми много лет подряд творился настоящий ужас. Местная жительница стаскивала с помоек весь хлам, мусор и даже пищевые отходы к себе в квартиру. Накануне женщина умерла, и зловонная жилплощадь осталась без хозяина. И только тогда соседи совершенно случайно обнаружили, что в квартире есть и другие жильцы, о которых раньше совсем никто не знал. И речь в этой истории совсем не о тараканах. Но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Многострадальная квартира находится на втором этаже в доме по улице Ленина, 15. Заброшенный балкон очень сильно выделяется среди других: разбитые окна, почерневшие деревянные ставни, годами висящее внутри лоджии белье, которое никто давно уже не снимает. И местным, конечно же, известно, кто здесь обитает. Речь идет о семье, которую с давних пор считают неблагополучной. Отец-тиран давно умер, сын и вовсе, по рассказам фокинцев, сейчас отбывает наказание в местах не столь отдаленных, а мать уже давно прослыла «городской сумасшедшей». Нелюдимая женщина очень часто слоняется по улицам не по сезону одетой, лазит по помойкам и тащит в свое жилище различный мусор и хлам. В конце марта 2023 года случилось несчастье: женщина умерла. Подробности смерти не уточняются. Но факт остается фактом: «в наследство» соседям осталась зловонная квартира, которую теперь предстоит разгребать.

Вот так выглядит санузел. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Расчисткой квартиры занялось товарищество собственников жилья «Надежда», которое обслуживает дома по этому адресу. Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Владивосток», это вообще не их задача, руководитель компании просто решил помочь жильцам.

– Соседи обратились, очень сильно попросили, мы вошли в положение жильцов. Попробовали, сделали два рейса, чтобы вывезти мусор, но это слишком дорого. Чтобы полностью освободить квартиру от хлама, нужно выложить кругленькую сумму. Квартира муниципальная, не в собственности, поэтому теперь этим занимается администрация. Я помог, чем мог. Когда работы там закончатся, я повешу замок на дверь, – рассказал руководитель управляющей компании Роман Носов.

Когда рабочие разбирали мусор, то обнаружили, что в квартире помимо одинокой женщины проживали и другие постояльцы. Речь о маленьких собачках, которые теперь прячутся под грудой отходов. До этого момента о живности совсем никто не знал. После того, как стало ясно, что в квартире есть кто-то еще, неравнодушные соседи приняли решение спасать животных и обратились в местную зоозащитную организацию «Верное сердце».

– Соседи рассказали, что в квартире остались две маленькие собачки и щенки, которые прячутся под мусором. Они голодают, и никто не может их найти и вытащить из квартиры. Попросили приехать и попробовать вызволить животных. Вот так мы там и оказались, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» одна из зоозащитниц.

То, что предстало перед взором волонтеров, пришедших на помощь к собакам, даже словами не описать. Начиная со входа, повсюду валяется разный хлам: остатки от велосипедов, компьютерные блоки, одежда, куча проводов, вентиляторы, различная бытовая техника, тряпки и прочее. Под толстым слоем мусора не видно даже пола, а пробраться к окнам и тому самому зловещему балкону и вовсе не представляется возможным. Из всей этой груды бытовых и не только отходов зоозащитники пытались выискать несчастных животных. Поймать удалось только одну собаку.

– Мы попросили соседей по возможности напоить и накормить оставшихся животных и выловить их из завалов. Квартира сейчас открыта, там работают специалисты. Половину кухни уже очистили, до этого пробраться в помещения вообще было невозможно.

Скорее всего теперь придется ждать, пока квартиру полностью не очистят от хлама, и только потом заниматься вызволением собак. Спасенного четвероногого друга сейчас поместили на передержу в отдельный вольер. Теперь дворняге предстоит привыкать к людям и солнечному свету, а также учиться «взаимодействовать» с внешним миром. Редакция продолжит следить за развитием событий.

Не так давно мы уже рассказывали подобную историю, произошедшую в Большом Камне. Тогда местный житель захламил квартиру и оставил без отопления своих соседей

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