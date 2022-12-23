Вышедшее из берегов море затопило дома в селе на Камчатке

Произошло все в селе Апука. Фото: telegram-канал @kamchatka01

На Камчатке в селе Апука затопило несколько домов. Причиной стал сильный ветер, из-за которого морские волны вышли из берегов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все 22 декабря, а рассказали обо всем местные жители в социальных и поделились кадрами. На фотографиях видно огромные волны, а также воду, которая подступила к жилым домам.

В пресс-службе МЧС по Камчатке рассказали, что вышедшее из берегов море подтопило территории детского сада и школы, а также дворы трех частных домов. В одном из жилых зданий, где проживают три семьи, вода поднялась на два-три сантиметра выше пола. Местные от эвакуации отказались, решили переждать буйство погоды у родственников.

Чтобы отвести воды в реку Апука, спасатели вырыли дренажные канавы с помощью двух инженерных машин. Как поделились с корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток» представители ведомства, никто из жителей села не пострадал, ремонт домам не понадобится.

Утром 23 декабря по камчатскому времени море все еще было неспокойным, однако подтопления не наблюдались. Вода пошла на убыль, а техника приступила к укреплению берега.

В пресс-службе МЧС добавили, что на данный момент море успокоилось, часть жителей вернулись в свои дома, другие же решили еще на какое-то время остаться у родственников. Новой угрозы подтоплений нет, но все будет зависеть от погодных условий.

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