Топ новостей Приморья с 19 по 22 декабря

Рассказываем, что обсуждали в Приморье на этой неделе. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Снежный апокалипсис далеко не единственный инфоповод, который обсуждают в Приморском крае. «Комсомолка» собрала топ самых громких новостей с 19 по 22 декабря и готова рассказать обо всем читателям. Мы специально разделили публикации на определенные рубрики, так будет удобнее найти событие, которое интересует человека больше всего. Рассказываем о трагическом пожаре, в котором погибли дети, говорим об изменениях в городе, но и не обойдем стороной снегопад, ведь есть что вспомнить.

ОБЩЕСТВО

В краевой закон Приморья, регулирующий социальную поддержку педагогических работников, парламентарии внесли серьезные изменения на очередном собрании 19 декабря. Так, «молодыми специалистами» теперь могут стать не только выпускники вузов, но и студенты, которые на последних курсах работают педагогами. Таким кадрам будет положена однократная выплата. Сумма «подъемных» составляет от 250 до 330 тысяч рублей, в зависимости от образования и уровня профподготовки.

Монгольская авиакомпания Hunnu Air запустила чартеры в столицу страны Улан-Батор (аэропорт Чингисхан) с 22 декабря 2022 года. Первое прибытие из Владивостока в город запланировано на 2:30 утра по местному времени. И как отметили представители российских туроператоров жители Приморья массово скупают билеты.

ПОГОДА

На Приморье обрушился циклон, который принес в регион снегопады и жуткую непогоду. В столице края снег начался в среду, 21 декабря, и продолжился на следующий день. На улицах в полную мощь работает техника, местные жители также расчищают сугробы. «КП – Владивосток» продолжает следить за обстановкой. В режиме реального времени мы также рассказываем о погодной обстановке на 23 декабря.

Наверняка многие задаются вопросом, каких сюрпризов от погоды стоит ожидать в субботу и воскресенье, 24 и 25 декабря. О прогнозе на выходные рассказали синоптики портала «Примгидромет».

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Кстати, один из «заснеженных инфоповодов» облетел всю страну, речь идет о видеоролике, на котором жители Владивостока толкают застрявший пассажирский автобус. Рассказываем, чем людей зацепило это видео.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Пожар произошел в двенадцатиэтажном доме на улице Аллилуева, 6, во Владивостоке. Пламя охватило квартиру на восьмом этаже площадью около 15 квадратных метров. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, они обнаружили тело погибшего дитя, еще один ребенок отравился угарным газом и скончался в машине скорой помощи. Мать доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Как рассказала редакции уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, мама все еще в реанимации. Врачи очень осторожны в оценке: пока нельзя сказать, что ее жизни ничего не угрожает. В то же время старшая дочь пострадавшей лишилась братика и сестренки. В региональном минздраве «КП» уточнили, что маму разместили в краевом ожоговом центре.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Новое пространство для пожилых людей появилось в Приморье. Связано это с тем, что краевое отделение Пенсионного фонда вошло в список регионов – участников пилотного проекта по созданию Центров общения старшего поколения. Открыли новую площадку во Владивостоке. Теперь представители старшего поколения будут заниматься физкультурой, вести здоровый образ жизни, делиться переживаниями с психологом и развивать свои навыки в определенных направлениях.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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