«С собой бери чемоданчик – выглядит солидно, а спутника прячь в кустах»: журналисты «КП» проехали всю страну на попутках

Автостопом по России – это про людей и живое общение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Путешествие из Калининграда через всю страну на попутках – задачка не из простых, но спецкор и фотограф «Комсомольской правды» решились на это, еще и зимой. Владимир Ворсобин и Иван Макеев 21 декабря прибыли во Владивосток – конечную точку маршрута (путевые заметки о котором, конечно, отражены в материалах «КП»). Теперь уже опытные путешественники нашли время, чтобы подвести краткие итоги, рассказать о дальневосточном колорите и, конечно, поведать о самых запоминающихся моментах. Публикуем беседу из первых уст:

– Владивосток превратился в большой сугроб. Как добрались?

– Снегопадом нас встретило Приморье. Вообще шли на волне холода, за нами фронт [из Хабаровска. – Прим. ред.], около – 40–30, морозно. Можно было встать, горючее замерзало. Тут +1… Курорт. Снега много. Но по–журналистски хорошо. Из Хабаровска мы добирались с дальнобойщиком, успели подружиться. Он нас высадил и встал из-за снегопада. Лично для меня, пешехода, Владивосток удивительный – как с картин. Люди здесь активные, всегда что–то придумывают. Они неспокойные. Неспокойность – черта дальневосточника.

– Удивительных городов полно в нашей необъятной. Назовете топ–5 самых запоминающихся или неординарных случаев, мест.

– До этого путешествовал через всю страну на поездах, это первый автостоп. Мы выбрали самое неудачное место и время в Калининграде, начали голосовать. Были с Ваней неопытными. Встали, голосуем. Но надежды становилось меньше и меньше… Выручил шальной водитель на коммунальной машине. Посадил в кабину и признался, что просто не увидел второго. То есть согласился взять Ваню, а я просто позже вышел из кустов.

Вторая история там же. К нам в гостиницу приехал Антон Алеханов, губернатор Калининградской области, везти по городу. Я тогда анекдот вспомнил: «Не знаю, кто это, но водитель у него сам Алеханов».

Владимир и Иван в гостях у приморских коллег. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Третье. Псковская область. Пустая дорога. Мы были готовы ко всему: холоду, голоду. Но тут как вышло: дорога есть, машин нет. Это трудно представить. Я тогда написал репортаж о депопуляции российских областей. Мы рисковали: пешком километров 30 пути (до деревни, не факт, что не вымершей) – в общем, опасная и грустная ситуация.

Четвертое. Городок, который называется Козьма. Это стало открытием для меня, раньше я про него не слышал. Спрятан около Вологодской области. Там два театра на 10 тысяч человек населения, семь музеев. Целое сообщество, которое «захватывает» здания, чтобы не дать их снести. При советской власти удалось построить только одну улицу современную. Козьма, отмечу, входит в список 10 городов, которые сохранили свой исторический облик, меня это растрогало. Этой группе даже отдали СИЗО в этом районе под музей – тюрьма там была лишь год назад. Даже запах еще «жив». Кого это место только не видело, даже Сталина.

Наконец, последний случай произошел в Забайкалье. Дело было около Могочи. Знаете, Нижний Тагил считается местом для брутальных людей, а этот городок – как символ захолустья. Как говорят, бог создал Сочи, а черт – Могочу. Если там морозы, то сразу –45. Сидим в кафе. Дальнобойщик нам говорит: люблю Могочу. В пять часов вечера на дерево рядом залезает медведь и смотрит на всех нас. Потом спускается мирно и уходит. Это приключение якобы такое… Животные в этом городке бегают интересные, например, помесь волка с собакой, при этом абсолютно не лает. Такие любимицы у жителей. Эти люди – настоящие патриоты малой родины. Любят это место, им нравится, что медведю надо как дань кинуть полбулки хлеба, чтобы дверь машины не расцарапал.

Россия – очень разная. Меняется. Все, что объединяет, – русский язык и суровые, но в случае беды с широкой душой люди (спасут, посадят в кабину). Негатива к нам не было. Больше завидовали: мол, вот, в свое время я тоже хотел на велосипеде до Крыма…

– Что нужно взять с собой в такой долгий путь?

– Конечно, только то, что нельзя купить. С другой стороны, есть исключения. Перед путешествием я решил взять чемоданчик, который приобрел в Грузии. Странно ехать по Сибири с чемоданчиком, но что–то в этом было. Ваня удивлялся, почему, когда он на морозе, то стоит и голосует часами. А я едва выйду, машины останавливаются. Говорили: «так вы с чемоданчиком, солидно».

Полный обзор на путешествие от Калининграда до Владивостока можно посмотреть на сайте «КП». По ссылке вы узнаете, о чем ворчит глубинка, какие пацанские цитаты самые популярные и где находится край с самыми богатыми рабочими.

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