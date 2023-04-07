О землетрясении рассказали специалисты Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

В пятницу, 7 апреля, недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По данным специалистов, подземные толчки раздались на глубине 49 километров. Землетрясение произошло в 445 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 153 километрах от Севера-Курильска.

Информации о пострадавших нет. В комментариях жители разных городов Камчатки, например, Завойко и Вилючинска, пишут, что ощутили лишь слабые толчки.

Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке 3 апреля. Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовского муниципального района. Многие люди выбегали на улицу, на домах образовались трещины, а в магазинах попадали полки с товарами. Корреспондент «Комсомолки» общался с сейсмологами, которые рассказали, стоит ли ждать более мощных толчков.

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«КП – Дальний Восток» приводит хронологию событий (подробнее)

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