Торговал на Окатовой: уроженец Владивостока раскрыл, как стал звездой кино и сериалов на федеральном ТВ

Михаил Кремер. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Владивосток «cоздал» множество талантливых людей. Один из них – актер театра и кино Михаил Кремер. Он родился 12 апреля 1991 года во Владивостоке. Был простым парнем: увлекался спидвеем, а теперь известен широкому зрителю кино и ТВ. Его актерскую игру увековечили сериалы «Игра на выживание», «Улица», «#СидЯдома» и другие. А уже 17 апреля на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Друг на час», где Кремер сыграл друга главного героя Лехи (Борис Дергачев) и совладельца агентства. «Друг на час» – история о сердобольном пенсионере, потерявшем смысл жизни, и инфантильном стартапере работающем «другом на час». Вместе они отправляются во все тяжкие, чтобы заработать деньги и полюбить жизнь. Советы актера – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Михаил Кремер рассказал, как дальневосточнику пробиться в федеральный центр.

– Знаете, это индивидуальный вопрос для каждого. У меня был тернистый путь, который начался с торговли на рынке Окатовой, спидвея и морей. И только потом я уехал в Москву. Я решил, что не нужно терять свое время дальше, не хотел связывать свою жизнь с морем, спортом. Для себя я четко понял, что хочу поехать поступать в Москву, впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, грубо говоря. Я сконцентрировался на своей цели. У меня не было ни друзей, никого – я отказался от этого.

Михаил уверяет, главное – желание добиться цели и любовь к тому, что ты делаешь.

– Это правда. Я засыпал и представлял, как учусь, как работаю в кино. Представлял, как получаю награды, которые я, кстати, пока не получил. Не знаю, может, все впереди, но это не главное. Должна быть очень большая вера в то, что у тебя все получится несмотря ни на что. Будет очень сложно. Будут гнобить, грубо говоря. Но несмотря на это, нужно не опускать руки, идти вперед. Найти того, кто тебя будет поддерживать. Меня всю дорогу поддерживала мама, верила в меня. Я ей очень благодарен!

Напомним, увидеть актера-земляка можно в премьере сериала «Друг на час» 17 апреля в 21:00 на телеканале ТНТ.

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