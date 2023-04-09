Тушили машины и оказывали первую помощь: во Владивостоке прошли соревнования среди спасателей

По легенде двух людей зажало в машине. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В воскресенье, 9 апреля, прошли соревнования среди спасателей. Они показали свои навыки по ликвидации последствий ДТП. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мероприятия прошло на базе специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по Приморскому краю. Несколько отрядов спасателей соревновались друг с другом в деблокировании пострадавших, тушении горящего автомобиля и оказании первой помощи на скорость. Также судейская коллегия проверяла слаженность работы.

Спасатели тушили автомобиль. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Пострадавших вытаскивают из машины. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На старте участникам дали описание ДТП. По легенде двух людей зажало в машине. После этого спасатели убедились в отсутствии газовых баллонов в багажнике и принялись деблокировать пострадавших с помощью гидравлического инструмента. Как только они смогли вытащить людей, то принялись оказывать им экстренную медицинскую помощь. Участники произвели иммобилизацию, наложили шины и надели шейные корсеты на «попавших в аварию».

Пострадавшим оказывали первую помощь на скорость. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Спасатели использовали гидравлический инструмент. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Первая помощь. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Подобные мероприятия в Приморье проводятся регулярно. В прошлом году «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что команды обменивались опытом, приемами и способами спасения людей. Тем более, что участники к этому дню мы готовились около месяца, поэтому им было чем поделиться.

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