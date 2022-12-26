Топ новостей Приморья с 23 по 25 декабря

Рассказываем, что произошло с 23 по 25 декабря в Приморье. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Приморье постепенно приходит в себя после снегопада, который не давал покоя несколько дней на прошлой неделе. «Комсомолка» решила напомнить о том, что же случилось за выходные. Мы подготовили топ самых обсуждаемых новостей с 23 по 25 декабря.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Анастасия Слободчикова, известная в Приморье как дальневосточня «русалка», вновь ошарашила подписчиков и не только их. Охваты россиянки-«моржихи» вырвались даже за рубеж – пост получил различные оценки от иностранцев. Местные подтрунивают, но любя: например, называют Слободчикову «реально отмороженной» девушкой. В очередном видео в социальных сетях она искупалась в море на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, пока во всем Приморье бушевала стихия.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

На третий день заснеженного апокалипсиса очередная авария произошла в районе БАМа во Владивостоке, сообщили местные жители. Второе ДТП зафиксировали на участке близ низководного моста – кадры пугают. В массовой аварии пострадало не менее 10 автомобилей, сообщили редакции очевидцы.

На улицах города работало большое количество специальной техники: грейдеры, тракторы, КамАЗы с отвалами, машины с реагентами и так далее. Специалисты не только очищали дороги от снега и наледи, но и обрабатывали трассы противогололедными материалами.

Несмотря на все усилия дорожников, многие машины буксовали и застревали в сугробах посреди проезжей трассы. Патовая ситуация происходила на спуске по улице Всеволода Сибирцева, ниже фуникулера. Некоторые легковые автомобили «разбросало» поперек дороги, другие – врезались друг в друга.

УТРАТЫ

В дальневосточной столице скончалась «Заслуженный работник культуры РФ» Татьяна Рымарь. Об этом рассказали в пресс-службе Приморского краевого центра народной культуры. Как стало известно «Комсомольской правде –Владивосток», она умерла от тяжелой болезни. Татьяна всеми силами боролась до последнего, но недуг все же забрал ее жизнь. У женщины остались трое детей и внуки.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В сети опубликовали момент возгорания вентиляции в ночном Unique на Светланской во Владивостоке. На кадрах отчетливо видна причина пожара – группа тусовщиков зажгла фейерверки и бенгальские огни прямо в здании. Огонь в заведении вспыхнул около двух часов ночи 25 декабря. В клубе в это время было большое количество народа. К счастью, трагедии удалось избежать – сотрудники заведения смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.

Как стало известно редакции, никто не пострадал. Людей эвакуировало руководство заведения, однако, как рассказали очевидцы, открыт был лишь один вход, что создавало очередь. В субботний вечер в помещении собрался аншлаг.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.