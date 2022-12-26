Президент федерации экстремальных видов спорта Приморья: Неважно, кто ты – лыжник или сноубордист. Главное, что сноубордист

Участники массового спуска с горы в купальных костюмах в рамках фестиваля BoogelWoogel-2018 на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

23 декабря отмечали Всемирный день сноуборда. Это достаточно молодой праздник, который впервые появился в 2006 году. Уже в 2012-м его отмечали почти в 40 странах, а сейчас этот вид спорта и активного зимнего отдыха радует около 30 миллионов человек во всем мире. Об истории, популярности в России и Приморье рассказал Денис Горбунов, президент федерации экстремальных видов спорта Приморского края, организатор экстрим-фестиваля «Мосты», в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на частоте 90.4 FM.

КТО КРУЧЕ ПОКАЖЕТ СКЛОН

– Денис, сколько лет ты катаешься? И вообще, как сноубординг вошел в твою жизнь?

– Катаюсь уже 18 лет, это 19-й сезон в моей жизни. И наконец-то он снежный! Я не помню за последние лет семь столько снега! Для нас, сноубордистов, это радостно. И вообще, снег – это хорошо, просто нужно уметь его правильно убирать.

Денис Горбунов. Фото: Евгений КОЧЕРГИН

Кататься я начинал, как и многие ребята, а первым склоном был Арсеньев. Но потом для большинства основными трассами стали спуски на базе отдыха «Комета». Тогда там было всего лишь пара маленьких трасс, хафпайп был еще в те времена. Я тогда хотел кататься, но не мог купить сноуборд весь сезон.

– На чем катался тогда?

– Брал напрокат, но думал «Что за ерунда? Не может быть!» И решил это изменить. И вот уже 15 лет, по сей день, меняю, и теперь у нас в городе есть лучшая снаряга, лучшие бренды, новые технологии. Любой, кто хочет начать кататься, может это сделать.

– Кто круче: лыжники или сноубордисты?

– Это прикольный вопрос. Когда сноубординг только начинался, сноубордистов считали бунтарями, их не пускали на склоны и запрещали кататься. Отсюда и пошло это противостояние. Но сноубордисты – это семья. В любой точке мира посмотрите: мы катаемся вместе, редко по отдельности. А вот лыжники сами по себе. И этим все сказано.

– Настоящий спортсмен, любитель экстремального спорта, может быть и лыжником, и сноубордистом?

– Да, это точно. Буквально 2-3 года назад, во время очередного тест-драйва досок, Илья [Кузнецов, ведущий радио «КП» во Владивостоке] катался на лыжах, а я – на сноуборде. И мы с друзьями хотели поставить его на доску. И поставили. Но его главное условие было таким: если он встает на сноуборд, то мы – на лыжи. Было классно, вышел веселый, незабываемый день. Поэтому все должны жить дружно, развивать индустрию!

– Кто круче, кто не круче – покажет склон…

– Как говорит пословица «Неважно, кто ты – лыжник или сноубордист. Главное, что сноубордист».

Сноубордисты на Эльбрусе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ОТ СНЕРФЕРОВ ДО БОРДОВ С ЧИПОВ

– Кто придумал сноуборд? Как он начинался?

– Начинался он в 1965 году, когда Шерман Поппен сделал первый снерф. Тогда было популярен серфинг, и Шерман захотел сделать для детей такую зимнюю забаву. Он скрепил две маленькие лыжи и сделал «снерфер». Это быстро обрело популярность, а название «сноуборд» появилось с Джейком Бертоном. Спорт стал популярным, начали производить доски. Это было первым патентом Шермана, потом он придумал кант, и уже со временем Джейк Бертон этот патент выкупил. Это была целая история большой индустрии. И вы представьте: с 1965-го по 1966-й, буквально за год, продали полмиллиона снерфов! Продолжение истории связано с Томом Симсом. Это две компании – Симс и Берн – продолжали свое развитие и постоянно конкурировали. Так как у Джейка возможностей и финансов было больше, он более или менее популяризировал это, проводил свои соревнования. Теперь компания «Бертон» занимает 60% всего мирового рынка.

– А как сноуборд появился в России и в Приморье?

– Сноуборд в России появился после привоза его с Олимпиады в 90-х годах, его начали клонировать. Но большого развития по сей день это не приобрело. Есть пара компаний, которые делают сноуборды в России, но того уровня, на который нам хочется выйти, нет.

– Но для начинающих подойдет?

– Да, у Join доски серьезные, кататься можно. У нас в Приморье… я думаю, все начиналось с Японии. Страна – одна из самых сильных в сфере сноубординга, там очень развита индустрия. Это самая большая страна в мире сноубординга. Мы привозили японские машины, с ними же и сноуборды. У нас тогда не было тех досок, которые есть сейчас.

– Когда сноубординг стал олимпийским видом спорта?

– В 1984 году основали первую Международную ассоциацию, а в 1990-м создали уже Международную ассоциацию сноуборда. В Нагано в 1998 году прошли первые Олимпийские игры со сноубордингом. Это же Япония, оттуда все и идет. А вот у нас, в Приморье, это уже были 2000-е годы.

– На соревнованиях есть разные дисциплины, их уже немалое количество…

– Сейчас много дисциплин и соревнований. Есть и free-ride, есть и бэк-кантри, фристайл, биг-эйр, хафпайп, карвинг… Ребята находят себя в разных направлениях.

Призеры IV этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс среди женщин на церемонии награждения в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

– Под каждую дисциплину своя доска?

– Да; и под разные виды катания, и под горки – растраченные, нерастраченные, подготовленные горки или «пухляк». Под каждую нужны разные борды и снаряжение. У меня в комплекте девять досок, различные крепления, ботинки с разной жесткостью. Масок тоже много, сменные линзы в зависимости от погоды.

Чтобы понять, как изменились технологии в сноубординге, можно сравнить первый телефон, который у нас появился, и современный iPhone. Доски тоже доски постоянно меняются, становятся легче, удобнее. В новые борды вмонтированы чипы NTC, и если поднести телефон к нему, то откроется информация о доске – описание, серийный номер, дизайн. Все доски, как и фильмы, имеют награды. Например, GoodWood – это как «Оскар» для киноленты. В общем, технологии не стоят на месте, доски развиваются, меняются их прогибы. Но, несмотря на все, люди до сих пор привозят японские борды и катаются на них.

ПРИМОРЬЕ ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ

– Самый крутой парк, который ты посетил?

– Самый крутой парк в мире и Европе, который я видел, парк Штубай. Там тренируются все олимпийцы. Он находится в Альпах, внизу просто гигантская территория, огромный биг-эйр и три зоны для начинающих, средних и олимпийцев. Гигантские пролеты по 30 метров, ребята летают. Всех топовых райдеров можно увидеть там.

Одно из крутых мест в России – Сочи, «Роза Хутор». Площадки и трассы больше соответствуют международному уровню. Там проходит NEW STAR CAMP, собираются международные райдеры, и это круто.

– В Приморье на каком уровне сноубординг, если оценивать по пятибалльной шкале?

– Нам есть, к чему стремиться. У нас есть пару неплохих спотов на Лесной поляне. Там владельцы сами все строят, сами ребят тренируют. Им отдельный респект.

В Приморье есть, где кататься, но общий уровень инфраструктуры пока не самый лучший. Фото: Евгений КОЧЕРГИН

– Для того чтобы вырастить спортсмена от Приморского края, который показал бы результаты на российских или международных соревнованиях, наша инфраструктура подходит?

–С точки зрения парков, на которых можно участвовать в международных соревнованиях, нет. Их нужно создавать. А так ребята тренируются, ездят на соревнования, в том числе и на российские. Ко всему можно прийти, и тому пример Михаил Бугорков, представитель команды Advance Team, он ездит на разные соревнования, в этом году выступал на Чемпионате России.

Все благодаря тем, кто горит.

– Общей поддержки, как, например, беговым лыжам, в сноубординге у нас нет?

– Пока нет. Что-то по чуть-чуть делается. Мелкими шажками мы идем вперед, вот уже 2-3 года делаем ригли-парк для самых маленьких, от 3 до 8 лет.

– Пожелания для всех сноубордистов этого сезона?

– Хочется пожелать побольше снега! Его не было семь лет, я уже даже забыл, какового это. Недавно с большой радостью смотрел, как перекрыли Шефнера, и все с этой красоты катались на сноубордах. Это же очень круто! Мы раньше так всегда делали, когда начинали.

Хочу пожелать всем развития и классного стаффа!

Послушать полностью эфир можно в нашем подкасте:

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