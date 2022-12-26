Десять новых заповедных территорий России стали частью интерактивной карты Одноклассников

Фото: Одноклассники

Социальная сеть Одноклассники расширила список заповедников, национальных, природных парков и заказников на интерактивной карте. Новые десять точек станут продолжением совместного проекта с агентством «Лес» – интерактивной карты. Она станет для миллионов людей настоящим туристическим справочником и подскажет направления для посещения в зимние праздники.

Фото: Одноклассники

ОК активно развивает социальные проекты и помогает пользователям узнавать больше про многообразие природы страны. На интерактивной карте теперь собраны 20 природных территорий от Карелии до Кавказа. Среди новых особо охраняемых природных мест – «Заповедное Подлеморье» с тремя уникальными природными территориями на северо-восточном побережье Байкала, национальные парки «Югыд ва» площадью 1,9 миллиона гектаров и «Русский Север» с экологическими тропами и Музеем фресок Дионисия. Уже сейчас пользователи могут посмотреть и подробно изучить информацию о 20 особо охраняемых природных территориях России.

Фото: Одноклассники

На отдельной странице пользователи найдут информацию о маршрутах и времени, которое стоит на них заложить, о ближайших базах отдыха, ресторанах и кафе, графике работы в разные сезоны и наличии Wi-Fi.

Помимо этого, пользователи соцсети ОК могут установить специальный стикерпак, который был нарисован совместно с орнитологами. В наборе можно будет найти разных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу: скопу, сапсана, белоплечего орлана, филина, белоголового сипа и других. Стикерпак можно использовать для ежедневной переписки. Он призван привлечь внимание к сохранению редких видов птиц.

Фото: Одноклассники

Годом ранее ОК создали интерактивную карту, отметив на ней десять заповедных территорий от Калининграда (национальный парк «Куршская коса») до Камчатки (природный парк «Вулканы Камчатки»). Также соцсеть запустила 3D-обложки с изображениями заповедников, национальных, природных парков и заказников в новом объемном формате.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.