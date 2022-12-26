Специалистов на тушение решили не вызывать. Фото: принтскрин видео.

«Мы все умрем», – кричит девушка на видео, слитом в соцсети, и попавшим после этого в СМИ. На кадрах – антураж небезызвестного среди модной молодежи Владивостока ночного клуба Unique, над диджейской стойкой полыхает огонь – горит и плавится. Студентка голосит, но не выходит, да и другие посетители, кажется, не торопятся. Этим безрассудством запомнится скандально известный случай в заведении, который произошел в ночь с субботы на воскресенье, 25 декабря. Вечеринка закончилась общей эвакуацией.

Зажигать продолжили на фоне огня

Новость разлетелась в воскресное утро. На кадрах было видно, что загорелась вентиляция за диджейским пультом – бороться с огнем кинулись охранники и персонал, в итоге мужчины справилась с пламенем с помощью огнетушителей. Позже появились и детали: редакция выяснила, что силы МЧС к тушению не привлекались. Более того, 112 никто даже не набрал.

Молодым людям, толпившимся в помещении, подшофе явно было весело: кто-то ругался матом, кто-то кричал о смерти, кто-то просто радовался, как новогоднему бенгальскому огоньку или салюту... Большая часть продолжила «дэнсить» вплоть до выключения музыки.

– «Юник» сгорел, – говорит девушка с телефоном в руках, – ну ладно, пойдем.

Видимо, без чрезвычайных служб решили обойтись, чтобы избежать лишнего шума, но не учли, что в заведении в ту ночь было много парней и девушек со смартфонами.

Посетителей эвакуировали, обошлось без жертв и пострадавших. Вот только даже запасной выход не открыли – толпа молодежи ломилась в одну дверь, находясь в здании, уже наполненном дымом, подтвердили «КП» очевидцы. Если бы началась паника, давки на лестнице было бы не избежать.

– Дело было примерно в 3-4 ночи… Паники особо не было, народ веселился. Работники всех сразу начали эвакуировать, раздали посетителям куртки, – рассказал очевидец той ночи Кирилл, – Я, конечно, испугался, все-таки это пожар. Особенно на первом этаже волнения были заметнее из-за непонимания, что происходит. Дышать было комфортно. Но, насколько помню, были люди и с астмой там… Бармены-молодцы. Давали влажные тряпочки многим.

К слову, до злосчастного случая «Юник» опубликовал анонс тусовки. В сообщении было сказано: Дед Мороз на новогоднем корпоративе (хотя в Приморье вовсе рекомендовали их не проводить по понятным причинам) сделает субботу жаркой. Вот уж действительно.

Огненный фонтан вместо свечек на день рождения

Причина возгорания оказалась вопиющей. В этот вечер праздник отмечал именинник, причем, с огненными фейерверками-фонтанами прямо в здании. Принесли бенто-торт (популярный японский десерт в небольшой коробочке) под саундтрек «Барбариков» с поздравлениями в честь дня рождения. «И я, и я, и я», – напевает детский голосок из колонок на видеозаписи. Как вдруг один из гостей (видимо, слишком высокий) задел вентиляцию огнем. Загорелось все в считанные секунды. Все доказательства, конечно, попали на видео.

– Рядом с фейерверком было что-то тканевое, – добавила еще одна гостья клуба.

Как рассказал «Комсомолке» один из работников, такое празднование – скорее исключение из правил. По словам собеседника, обычно зажигать огни в зале не позволяют. Но в этот раз отчего-то грубо пренебрегли правилами. Пожарная сигнализация сработала, но, видимо, ее просто вырубили, а вызывать специалистов не стали – лишняя огласка, да и мол потушили же.

Празднующими оказалась группа диджеев, представители коллектива Loud Boyz, довольно популярного во Владивостоке. Парни, присутствующие на тусовке, выступают под никами Alan Pugachev и H4mzey. Именинником был один из них. Судя по многочисленным постам в соцсетях, сеты парней в «Юнике» довольно ценятся. Кто знает, может именно это и заставило руководство пойти на уступки: все-таки, ребята свои.

Силовики тоже смотрели видео

Ведомства оперативно начали разбирательства. После предварительной проверки городских прокуроров региональный Следком завел уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг – жаль, других деталей в органах нам пока не дали.

К слову, «КП» выяснила, что последняя пожарная проверка в клубе проводилась два года назад. «Юник» как малое предприятие относится к средней категории риска, сообщили редакции в пресс-службе регионального МЧС. Это значит, с надзором в ночной клуб приходят раз в семь лет.

Теперь-то уж проверки явно будут проводить чаще. Доклад о ходе расследования главе приморского СК поручил руководитель Следкома России Александр Бастрыкин. Бизнес-омбудсмен региона Мария Шемилина в свою очередь уточнила, что готова проконсультировать руководства заведения по ряду вопросов, но пока за помощью к ней не обращались.

Представители заведения от комментариев пока воздерживаются.

Урок не впрок

Реагировать на историю можно по-разному, но стоит, как минимум, попытаться ее не повторять. Россияне еще помнят трагедию в Костроме – посетитель кафе «Полигон» выстрелил в стенах здания из сигнальной ракетницы и сбежал. 7 ноября было объявлено в области днем траура. Пламя почти молниеносно объяло 3500 «квадратов», приехали больше 50 пожарных. Спасти удалось не всех: началась давка и паника, сотрудники МЧС выламывали двери. Погибли 13 человек, девять получили серьезные травмы. Четверо числятся бесследно пропавшими. Владелец «Полигона» депутат Ихтияр Мирзоев находится в СИЗО с 18 ноября.

До сих пор не зажили раны и от пожара 13-летней давности. Гарь, огонь и дым в кошмарах вспоминают очевидцы трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми. Стихия унесла жизни 156 человек. Спасатели, которые оказались в стенах заведения в ту ночь, описывают ее как ад. А ведь сюжет был тем же: немного искр от фейерверков, беззаботности и отсутствие выходов для эвакуации. В итоге хозяин «Хромой лошади» Анатоли Зак сел с ее поджигателями. Приговор вынесли в 2013 году. За оказание услуг, не соответствующих безопасности и, как следствие – крупнейший по числу жертв в стране пожар, владелец получил около 10 лет лишения свободы.

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