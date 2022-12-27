Праздник под вой сирен: на Камчатке необычный гость приехал к подросткам на пожарной машине

Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости к детям. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Новый год – это праздник, который с нетерпением ждет каждый ребенок. Ведь именно в этот день случаются чудеса, а добрый волшебник вручает долгожданные подарки. Настоящее чудо увидели дети с ограниченными возможностями здоровья в понедельник, 26 декабря, на Камчатке. Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой пришли в гости к особенным ребятам, а под окнами их домов пожарные под вой сирен приветствовали подростков.

Приехал добрый волшебник на пожарной машине. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

– Каждый год мы ездим и поздравляем подшефных детей с ограниченными возможностями здоровья. Это очень важно для них. Дополнительные эмоции помогают им развиваться, расти, крепнуть. Именно поэтому мы каждый год стараемся помочь ребятам. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья и всего самого лучшего, – сказал «пожарный» Дед Мороз Алексей Рогачев.

В прошлом году 18-летнему Александру «дедушка» подарил новое инвалидное кресло. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Помимо «дедушки» и Снегурочки поздравили детей представители ГУ МЧС России по Камчатскому краю и его подразделений. Вместе они вручили подросткам подарки, о которых они давно мечтали и просили в своих письмах. Ими были игровой руль и педали, а также планшет и сладости. А в прошлом году юношам дарили компьютерное кресло и новую инвалидную кресло-коляску.

Поздравил «пожарный» Дед Мороз и 14-летнего Сашу. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Поздравив парней 14 и 18 лет, Дед Мороз пригласил их выглянуть в окно – там «особенных» детей ждал еще один сюрприз: под окнами квартир их приветствовали спасатели, а пожарные машины сигналили в знак почтения, рассказали в ведомстве.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, как добрый волшебник приехал из Великого Устюга в приморскую столицу на поезде и устроил праздник детям.

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