График работы общественного транспорта во Владивостоке в новогоднюю ночь 31 декабря 2022 года и на январских каникулах

Известен график работы общественного транспорта во Владивостоке в новогоднюю ночь 2022-2023. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В новогоднюю ночь, 31 декабря, многие жители и гости Владивостока допоздна гуляют в центре города. В связи с этим актуален вопрос – как будет работать общественный транспорт в столице Приморья в 2022 году, ведь, несмотря на то, что массовых гуляний и праздничного салюта не будет, наверняка, люди захотят побывать на площади в канун Нового года.

Многие в 2022-м встретят Новый год дома всей семьей, а другие отправятся на главную площадь Владивостока, где можно покататься на коньках в специально оборудованном зимнем городке, скатиться с ледяной горки, сфотографироваться на фоне арт-объектов, а также завести приятные знакомства.

Те, у кого есть машина, не задумываются о времени и обычно веселятся от души. А у кого нет своего авто, переживают и просчитывают путь возвращения домой, и тут главное – не упустить нужный автобус, троллейбус или даже трамвай, ведь поездки же на такси обычно вечером 31 декабря обходятся довольно дорого.

Жители и гости Владивостока в этом году не смогут уехать на автобусе, если задержатся в городе дольше обычного. Фото: Сергей БАЛАНОВ

ГРАФИК РАБОТЫ АВТОБУСОВ 31 ДЕКАБРЯ 2021

В прошлом 2021 году работу общественного транспорта дальневосточной столицы продлили на несколько часов.

ГРАФИК РАБОТЫ АВТОБУСОВ 31 ДЕКАБРЯ 2022

31 декабря 2022 года общественный транспорт Владивостока (автобусы, трамваи, троллейбусы) будет работать по графику выходного дня (то есть меньше на 10-40 минут в зависимости от того или иного маршрута). Подробное расписание можно посмотреть в постановлении администрации.

Скорее всего, это связано с тем, что в этом году не будет концертной программы и фейерверка.

Расписание выходного дня запланировано и на все новогодние каникулы, то есть с 1 по 8 января 2023 года.

Фуникулер будет работать ежедневно с 7 до 20 часов. Исключение составит 1 число – с 9 до 20 часов.

31 декабря 2022 года общественный транспорт Владивостока работает по графику выходного дня. Фото: Сергей БАЛАНОВ

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