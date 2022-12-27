Константин Шестаков расскажет, что больше всего волновало жителей Владивостока в 2022 году

Глава Владивостока Константин Шестаков в студии радио «КП». Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэр Владивостока Константин Шестаков расскажет, каким был уходящий 2022 год, а также поделится планами на будущее. Побеседуем с главой в среду, 28 декабря, в 17:05 в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM. Подключиться к онлайн-трансляции можно будет и на YouTube-канале издания.

2022-й был не самым простым, но он в любом случае у каждого оставит в памяти воспоминания. Мэр поделится, какими событиями запомнились Владивостоку прошедшие 12 месяцев и какие вопросы чаще всего задавали жители на встречах. Поговорим с Константином Шестаковым и о планах на 2023 год, о грядущих крупных проектах.

Слушатели и читатели «Комсомолки» могут спросить мэра о том, что больше всего их волнует, через редакцию. Присылайте свои вопросы на номер +7 924 000 10 03, в WhatsApp, Telegram, на почту vl@phkp.ru, а также пишите в комментариях в наших социальных сетях:

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