Приморью нужно почти 4 миллиарда рублей для восстановления дорог, уничтоженных стихией

Дорожники обустраивают временный проезд к селу Березовка в Чугуевском округе. Фото: АО «Примавтодор»

Лето и осень 2022 года в Приморье выдались неспокойными. На регион обрушилась череда тайфунов, в том числе и мощный «Хиннамнор», едва ли его «поступки» канули в Лету. Сразу после того, как большая вода сошла, специалисты приступили к восстановлению путей сообщения. Эту работу приостановили зимние холода, и вот теперь, с возвращением тепла, процесс вновь пошел. Для того, чтобы дело спорилось быстрее, губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту России Владимиру Путину за финансовой помощью. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, как обстоят дела с региональными дорогами сейчас.

Рекордное количество осадков в прошлом году вызвало множественные подтопления территорий и размытие дорог, край лишился километров асфальта и далеко не одного моста. Непогода уничтожила 187 километров региональных и межмуниципальных дорог в Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском и Чугуевском округах, а также в Партизанском районе и его центре.

– Для обеспечения транспортного сообщения подрядными организациями на поврежденных участках автомобильных дорог и искусственных сооружениях были выполнены аварийно-восстановительные работы на сумму 350 миллионов рублей, – рассказали изданию в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Сегодня дорожная связь со всеми населенными пунктами есть – проезд был восстановлен сразу, где-то удалось оперативно починить участки, местами создали объездные пути. Часть мостов уже отремонтирована, и в настоящее время продолжается возведение мостового перехода через реку Партизанская. Известно также, что для некоторых объектов определили подрядчиков и подготовили проектно-сметную документацию. Речь идет о пути Извилинка – Березовка в Чугуевском округе. К ноябрю компания «Строймост ДВ» должна построить два железобетонных моста, а «Примавтодор» – отсыпать саму дорогу.

– Сейчас по пострадавшим районам у нас заключены некоторые контракты. Например, нужно положить асфальтобетонное покрытие на дороге Рудная Пристань – Терней, это 13-19 километры, там будет отсыпка дорожного полотна, подготовка полотна и асфальтирование. В настоящее время эта дорога в гравийном исполнении, – рассказал гендиректор «Примавтодора» Алексей Ширшов в беседе с корреспондентом «Комсомолки». – Работы еще много, и все уже посчитано. И если дополнительные деньги поступят в регион, то важно их использовать как можно быстрее. Нужно, чтобы ремонт делала не одна компания, которая станет осваивать всю сумму, а несколько. Мы сможем взять контракты примерно на 1-1,5 миллиарда.

Продолжается и ремонт трассы Лазо – Заповедный – Преображение в Лазовском округе, где стихия уничтожила проезд почти полностью. Осенью 2022-го здесь прошел первый этап по восстановлению полотна, а текущей весной началась вторая очередь ремонта. В качестве подрядчика выступает АО «Примавтодор» – компания приводит дорогу в нормативное состояние, а полностью отремонтирует до конца года. К слову, сейчас за средства краевого бюджета проводится конкурс на третий этап ремонта – асфальтирование участка дороги Лазо – Заповедное с 7 по 11 километры. Получается, асфальт будет уложен почти до Кишиневки.

Стоит отметить, что некоторые работы сложно начать по одной причине – региону не достаточно финансов для продолжения процесса. Так, согласно данным минтранса, ведомству нужно 2 082 496 390 рублей на текущий год и еще 1 895 581 562 рубля на 2024-й. Итого: 3 978 077 952 рубля.

Понимая сложившуюся обстановку и нужду жителей края (особенно перед летним сезоном, когда и местные жители, и гости отправятся к морям) губернатор Приморья Олег Кожемяко озвучил положение дел главе государства Владимиру Путину:

– Вы знаете, что летом прошла целая серия тайфунов, которые привели к разрушению дорог, линий электропередач, сельхозпосевы пострадали, пострадало также жилье. Мы совместно с МЧС России провели необходимые аварийно-восстановительные работы, стабилизировали ситуацию, затратили на эти цели 2,7 миллиарда рублей из краевого бюджета. Сейчас впереди летние месяцы, необходимо все это восстановить уже капитально: отремонтировать дороги, построить мосты. Поэтому просим дать поручение правительству Российской Федерации выделить из Резервного фонда средства на компенсацию наших затрат для полного восстановления разрушенной инфраструктуры во время чрезвычайной ситуации. Прошу поддержать эти решения.

Олег Кожемяко встретился с Владимиром Путиным. Фото: Официальный сайт Президента РФ

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