Последствия пеплопада в поселке Ключи. Фото: Telegram-канал Super volcanology

Вулкан Шивелуч на Камчатке во время очередного извержения 12 апреля 2023 года выбросил столб пепла высотою свыше 10 тысяч метров. Как сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на региональный филиал ЕГС РАН, это уже третий выброс за день.

Первый выброс зафиксировали утром, второй – примерно в 12:54 по местному времени. О третьем пепловом столбе ученые отчитались в 18:34. Как уточнили в Telegram-канале Геодезической службы, извержение вулкана Шивелуч продолжается.

– По видеоданным высота пеплового выброса составила около восьми тысяч метров над уровнем моря, – сказано в сообщении, <...> Последний выброс – до шести тысяч метров.

Поселок Ключи 12 апреля. Фото: Telegram-канал Kamchatka01

На 10:10 пепловый шлейф составил 350 километров от вулкана. При этом высота первого выброса превысила 10 километров. Активность Шивелуча продолжает стихать: лишь до шести тысяч метров дошел очередной пепловый выброс.

Напомним, Камчатку атакует один катаклизм за другим. Подробности извержения вулкана Шивелуч и его последствия – в отдельном материале «КП». Накануне, 11 апреля, исполин засыпал пеплом весь Усть-Камчатский район. Огромное облако скрыло солнце. Вечером того же дня произошло еще и землетрясение магнитудой 5,8.

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