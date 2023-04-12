Вот это фанат: китаец-контрабандист попытался багажом провести через границу больше тысячи плюшевых игрушек Чебурашки

На обычных весах такое богатство не взвесишь. Фото: Уссурийская таможня.

Чего только не увидишь на границе с Китаем. Вот и на этот раз уссурийские таможенники обнаружили в багаже у иностранного туриста удивительную находку. Больше 1000 милых плюшевых Чебурашек мужчина планировал ввезти в Россию в виде контрабанды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Чебурашечный» бум в нашей стране начался после проката фильма «Чебурашка», который оказался очень успешен среди не только детской, но и взрослой аудитории. На этом решили обогатиться очень предприимчивые друзья.

Схема проста: гражданин Китая на пассажирском автобусе ввозит в Приморский край через пункт пропуска Пограничный 1179 незадекларированных мягких игрушек. А его друг продает их на местном рынке.

Но необычный груз привлек внимание таможенников. Да и как могут не привлечь внимание семь полипропиленовых мешков, каждый из которых весит больше 10 килограммов.

Правообладатель исключительных прав на Чебурашку АО Киностудия «Союзмультфильм» потребовало привлечь друзей-бизнесменов к ответственности. Товар изъяли, а мужчине теперь грозит штраф. Вот так он не только не нажился на игрушках, но и лишился собственных денег.

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