Жители Камчатки продают ссылку на сайт с бесплатными архивными фотографиями столицы края

Петропавловск-Камчатский. Современный. Фото: Мария КАЮРОВА

Предприимчивость или ушлость? Любопытные объявления заметили жители Петропавловска-Камчатского на популярном интернет-сервисе. Авторы публикаций предлагают за символическую сумму купить ссылку… Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В объявлении сказано, что по ссылке – 1529 снимков столицы Камчатского края советского периода.

– В коллекции также множество фото довоенных и военных лет. У вас будет возможность увидеть город в разные годы, в колоссальном количестве мест. Все фото с комментариями к изображению, датой, а также на карте отмечена геолокация места съемки, – написано в описании.

Обещают, что никакого обмана и переплат. К слову, у одного человека такой товар обойдется в 100 рублей, у второго – в 75 рублей, у третьего – всего в 70. Правда, не исключено, что автор на самом деле один.

Любопытно, что подобные объявления есть и для других городов. Например, больше 14 тысяч кадров Владивостока времен СССР можно приобрести за 49 рублей, а в другом сообщении ссылку на почти 16 тысяч фото отдают бесплатно.

– Ссылку на сайт отправляю просто так, но если просмотр фото доставит вам положительные эмоции, можете поблагодарить любой комфортной для вас суммой, – приписано в конце.

Если пошерстить интернет, то такого добра найдется много. Вот довоенный Кенинсберг (ныне Калининград) за 150 рублей, а в подарок – интернет-ресурс с картами города из прошлого. А здесь – чуть больше 1 тысячи снимков советского Новороссийска за 100 рублей. Объем фотографий и цена за них – везде разная, но в целом колеблется в районе одной сотни, хотя есть и подороже – за 500. Удачная покупка, не так ли?

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