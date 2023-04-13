Как пара строчек ускорила дело: следователи в Приморье могли фальсифицировать документы, чтобы поскорее засадить обвиняемого

Тематическая иллюстрация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже мало кто из жителей Приморья помнит скандальную историю, произошедшую в стенах спортивного клуба в Большом Камне. Прошло почти два с половиной года с тех пор, как город поставило на уши видео, разлетевшееся по социальным сетям. На кадрах тренер Дмитрий К. будто бы целует юную подопечную – девятилетнюю Иру (имя изменено) – в подсобке. После этого мужчина дал объяснения следователям и уехал в Якутию, где официально работал на руднике. В Республике его-то и задержали, но лишь летом 2021 года, спустя десять месяцев после инцидента. Вскоре тренера этапировали в СИЗО №1 во Владивосток, где он находится до сих пор. На сегодня уже суд рассматривает уголовное дело по статье 132 УК РФ… и вот здесь всплывает самое интересное. Адвокат подсудимого Герман Сыроватский выявил несколько серьезных нарушений. Двое следователей, уверяет правозащитник, попались на фальсификации доказательств по делу. Их коллеги были вынуждены завести уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ПРЕЛЮДИЯ

Очевидно, развратные действия – повод надолго «закрыть» человека. Только вот делать это нечестным способом, в общем-то, уподобиться преступнику. Что, судя по всему, и произошло. Вина сотрудников Большекаменского Следкома еще не доказана, это предстоит сделать их коллегам из приморского управления. Но защитник подсудимого уверен: состав преступления по части 3 статьи 303 УК РФ – фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении в действиях следователей – есть.

Ремарка: все имена и фамилии следователей и участников следственных действий мы изменили, настоящие ФИО госслужащих опубликуем тогда, когда постановление вынесет суд. Также изменены имена детей.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ТАМАРА СУРОК

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

Все началась с того момента, когда адвокат Герман Сыроватский изучил материалы уголовного дела, в том числе документы по допросу потерпевшей Иры. 16 октября 2020 года, согласно протоколу, следователь Тамара Сурок приехала домой к девочке, с которой поговорила в присутствии мамы и педагога-психолога Софии Тимошиной. Специалист на допросе с детьми – обязательное условие; он должен создать комфортные условия для несовершеннолетних, проконтролировать, чтобы они чувствовали себя нормально и не было оказано давления.

Распечатанный на принтере протокол подписали все участники мероприятия.

При этом, спустя время, на заседании в Шкотовском районном суде мама девочки сказала, что следователь записывала показания ребенка на листе – от руки… Оказалось, что буквально за день до этого сотрудник Следкома приезжала к семье домой, чтобы взять объяснительную по поводу происшествия с тренером. После, судя по всему, Сурок перепечатала объяснительную почти один в один с некоторыми коррективами.

– Я заподозрил, что текст протокола следователь могла изготовить заранее в служебном кабинете и представить в адресе проживания несовершеннолетнего потерпевшего заранее составленный протокол допроса без фактического допроса потерпевшего, – уточняет адвокат.

Чтобы проверить свое подозрение, Герман Анатольевич в октябре 2022 года позвонил психологу, подпись которого стоит в документе. София Тимошина рассказала, что она была на допросе ребенка, однако следователь Сурок не пользовалась никакой техникой, а сразу принесла распечатанный протокол допроса, его-то и подписали участники.

– Я предложил ей встретиться и обсудить обстоятельства проведения следственного действия, но она отказалась, сказала, что занята на работе. Я пообещал перезвонить в другой раз, но она больше не отвечала на звонки. Тогда я решил заехать к ней на работу, но ее там, предположительно, не было. Зато была заведующая детским садом, которая в грубой форме предложила мне покинуть помещение и запретила общаться с сотрудниками учреждения. При этом я сказал, что являюсь адвокатом, объяснил цель визита, показал служебное удостоверение. Заведующая же высказалась, что удостоверение вызывает у нее сомнение и нуждается в проверке на подлинность сотрудниками правоохранительных органов. Все это время она размахивала тревожной кнопкой.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ

В спортивном клубе, где тренировал детей Дмитрий, работала администратор Яна Лобанова. По документам девушку допросили дважды: в октябре 2020 года на рабочем месте и в конце декабря уже в кабинете следователя Сурок.

Адвокат Сыроватский пообщался с администратором в конце февраля 2023 года и узнал, что ее не вызывали в следственный комитет Большого Камня, более того – девушка даже не знает, где он находится и никогда там не бывала.

Адвокат показал Яне протокол ее допроса, на что девушка сказала – следователь сама приехала к ней на работу, протянула уже распечатанный документ и попросила подписать его. Тогда же Яна под диктовку написала стандартную фразу «С моих слов напечатано верно, мною прочитано». Вот только она не читала протокол, поэтому не знала, что там есть предложения, которые ну никак не могут соответствовать действительности. Там было сказано, что Яна ни разу не встречала Дмитрия до работы в клубе, вот только это не так – молодые люди вместе учились в университете.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

Еще один случай касается трех братьев (2007, 2010 и 2014 годов рождения), которые занимались с Ирой в одной секции под наставничеством Дмитрия. Согласно протоколу, 15 января 2021 года следователь Тамара Сурок в своем кабинете общалась со всеми мальчиками в присутствии их матери и уже другого психолога – Екатерины Петровой.

Почти через два года, 15 декабря 2022-го во время очередного заседания суда адвокат пообщался со старшим ребенком. Мальчик сказал, что его никто не допрашивал, никакой протокол он не подписывал, да и в кабинете следователя не бывал. «Вишенкой на торте» стало признание старшенького – Иннокентия, что он вообще не мог дать такие показания, потому что у него три брата (всего четыре мальчика в семье), а в документе сказано про двух…

ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Мама ребенка Дана призналась суду, что она была на допросе у следователя Тамары Сурок с одним из сыновей. После составления первого протокола следователь заявила – надо допросить и остальных мальчиков, но для скорости можно составить документы по шаблону и подписать их самостоятельно. Женщина согласилась.

При этом за Иннокентия подписался его отец, в конце протокола – «С моих слов напечатано верно, мною прочитано». Может, невнимательно прочел, может, было оказано давление. Оказывается, папа тоже присутствовал на допросе, только вот указать его как законного представителя, видимо, забыли.

ЭПИЗОД ПЯТЫЙ

Есть в протоколах, копии которых имеются в распоряжении редакции «КП», еще одна огреха. Там сказано, что в допросе участвовала и психолог Петрова. Вот только в декабре 2022 года разговоре с адвокатом Сыроватским она сказала, что фактически не участвовала в следственных действиях и никаких мальчиков не видела. По просьбе Сурок она просто подписала уже составленные и подписанные другими участниками следственных действий протоколы. Впоследствии мама мальчиков подтвердила, что психолога на допросе ее сына не было.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ВАЛЕНТИН ОКУНЕВ

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

Валентин Окунев, тоже следователь Большекаменского отдела, участвующий в расследовании дела в отношении Дмитрия, 23 ноября 2021 года вызвал Иру, ее маму и психолога Ингу Воронину в управление. Им нужно было посмотреть видео-доказательства преступления. Так сказано в протоколе осмотра предметов, в котором также была указана и продолжительность мероприятия – 30 минут.

Отметим, на одном диске записан ролик длиною в час, на втором – 58 секунд (то самое видео, попавшее в сеть), на третьем – раскадровка второго сюжета на 3 минуты. Все они остались от предыдущего осмотра, который проводила следователь Тамара Сурок.

Только вот в документах, откуда ни возьмись, появилась информация о четвертом диске и о том, что раскадровка проводилась в присутствии специалиста. Как потом выяснил Герман Анатольевич, следователь Окунев забыл убрать лишний абзац из нового протокола, который был сделан по шаблону протокола, составленного годом ранее следователем Сурок.

Кроме того, в документе стояла подпись психолога. Связавшись с ней, адвокат выяснил, что специалист не участвовала в следственных действиях, да и вообще – подпись не ее.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ

На следующий день Окунев вызвал на дополнительный допрос потерпевшей: психолога Воронину, саму Иру, ее маму и их представителя – адвоката Антона Мучненко. К слову, раньше он работал заместителем прокурора в Большом Камне, но ушел с должности по собственному желанию. Однако в оформленных документах следователь забыл указать место работы психолога и информацию об ее образовании. Как отмечает Герман Сыроватский, эти данные – обязательное условие, в остальных протоколах сведения о других специалистах были.

Во время очередного слушания в суде 15 декабря 2022 года защитник Дмитрия допросил представителя потерпевшей стороны, и вот что из этого вышло. Адвокат Антон Мучненко не стал перечислять имена и фамилии присутствующих в тот день на допросе, а лишь заявил, что «были все, указанные в протоколе». Описать внешность психолога мужчина не смог и сослался на плохую память.

В январе 2023-го, сразу после того, как закончились новогодние выходные, адвокат Сыроватский позвонил следователю Окуневу и попросил рассказать, где же работает психолог и почему в документах нет важных сведений?

– Следователь пояснил следующее. Сведений об образовании психолога к материалам уголовного дела он не приобщал, так как не посчитал нужным, а работает психолог Воронина в детском реабилитационном центре. Больше сотрудники СК ее не приглашают для участия в следственных действиях. Проживает она где-то в деревне. В настоящее время он утратил номер ее телефона, – процитировал Сыроватский.

Не теряя времени, защитник обратился в тот самый центр реабилитации. Там заявили, что следователи не отправляли заявки на участие их психологов в допросах. А еще там добавили, что у них не работает никаких Инг Ворониных, зато есть Илона Воронина.

Через неделю адвокат пообщался с ней. Она рассказала, что когда-то давно участвовала в следственных действиях, но не 23 ноября 2021 года. Воронина уже долгое время не заходила в местный Следком, а в указанную дату была на работе в одном из приморских поселков. Она добавила, что подпись в протоколе даже отдаленно не напоминает ее собственную.

– В действиях следователя Окунева усматриваются признаки преступления по части 3 статьи 303 УК РФ, а в действиях адвоката Мучненко – признаки пособничества в фальсификации доказательств по уголовному делу, так как последний подписал протокол и не сделал письменного замечания на отсутствие психолога. Он нарушил права своей представляемой, несовершеннолетней потерпевшей, оставив ее фактически без защиты, при этом работает за счет государства, по назначению. И, будучи допрошенным в ходе судебного следствия, дал заведомо ложные показания суду.

СЛЕДСТВЕННЫЙ «БОНУС»

После того как адвокат Герман Сыроватский выявил несколько эпизодов фальсификации материалов расследования, он обратился в Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Сотрудник ведомства принял все к сведению, проверил сообщение о преступлении и 2 марта 2023 года завел уголовное дело по части 3 статьи 303 УК РФ. Не в отношении кого-то конкретного, а по факту фальсификации доказательств.

Через три с лишним недели правозащитнику позвонили из Большекаменского следкома и заявили, что к ним обратилась психолог София Тимошина. Она якобы сказала, что Сыроватский склонял ее к даче показаний против следователя. При этом адвокат и психолог, по заверениям самого защитника, ни разу не виделись, они лишь однажды поговорили по телефону, а после психолог перестала отвечать на звонки…

Почему же София вдруг вспомнила, что ее «склоняли к даче ложных показаний», которые она так и не дала, да и не обещала никому давать, лишь спустя полгода, сразу после появления «уголовки» в отношении следователей, остается загадкой.

Как и остальные огрехи, которые мы описали выше.

«КП – Владивосток» обратилась в пресс-службу следственного комитета, однако там от комментариев отказались.

И все же – точку в спорной истории поставит только суд. Как и в уголовном деле Дмитрия.

РЕТРОСПЕКТИВА

Обо всем по порядку. В октябре 2020 года общественность всколыхнула возмутительная история: тесная подсобка, 36-летний тренер Дмитрий прибирается после занятий, как в помещение заходит девятилетняя Ира. Девочка отдает инвентарь мужчине, а он, убрав предмет на полку, притягивает ребенка рукой ближе к себе. Через пару мгновений Ира обхватывает Дмитрия руками, следует короткий разговор, а после – действия, по версии следователей, похожие на поцелуй, при этом сам контакт камера не захватывает.

После этого Ира рассказала сотрудникам СК, что тренер обещал жить с ней в одной палатке, а потом и вовсе жениться, никак не меньше.

У «Комсомолки» же есть сведения следующего характера. Одна из мам детей из секции, где занималась Ира, рассказала, как девочка на зарнице за городом подбежала к Дмитрию и хлопнула его ладонью сзади по ягодицам. Дмитрий сделал замечание ребенку, а рядом стоявшие родители возмутились поведению Иры. При этом мамы и папы самой девочки не было, а ребенок, говорят другие взрослые, был одет не по форме. Происходило это за три дня до событий в подсобке.

После инцидента, к слову, в сети появилось оправдание мужчины. В переписке со знакомым он уверял, что это – недоразумение, девочка влюблена в него и по этому поводу он ей в подсобке и сделал замечание. Целовать ее он не собирался и не целовал. Вот только оправдания, судя по всему, не сработали…

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