В Приморском крае неожиданно сменилась власть

По этому поводу высказались эксперты. Фото: Вадим ПОПОВ

Смена власти среди дальневосточных леопардов произошла в старейшем заповеднике «Кедровая падь». Долгое время территорией владел Leo 12M Тайфун, но с конца 2022 года «управление» перешло к молодому самцу Leo 225M Бархату. Как отметили в дирекции национального парка «Земля леопарда», перестановка случилась мирно, без боя, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Узнать о том, что в «Кедровой пади» сменился хозяин, получилось благодаря фотоловушкам. Все происходило «в самом сердце ареала» дальневосточного леопарда. Как говорят специалисты, эта небольшая территория известна тем, что здесь всегда был и есть властитель. Долгих семь лет землю охранял Leo 12M Тайфун, однако возраст сказался даже на редком пятнистом хищнике.

Леопард Бархат метит территорию. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

На снимках видно, как к одному из деревьев подходит пятилетний Leo 225M Бархат и метить территорию.

– Таким образом самец «говорит» всем возможным посягателям, что этот участок теперь принадлежит ему, – отмечают в организации.

Бархату всего пять лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Через десять минут после «наглого пятнистого юнца» к месту подходит 13-летний Тайфун. Он изучил метку, понял, кто прошел и, видимо, решил, что в борьбу за участок лучше не вступать. Поэтому он нашел себе новый дом в десяти километрах от «Кедровой пади», на территории национального парка «Земля леопарда» на границе с Китаем.

Тайфун изучает метку Бархата. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Ученые отмечают, что пожилой кот чувствует себя хорошо, там он сможет себе обеспечить себе сытую «пенсию». К слову, о том, что Тайфун «отдал власть» предположили еще осенью 2022-го. Уже тогда специалисты нацпарка знали, что он «переехал» на новое место. Одной из причин его, можно сказать, слабости, посчитали травму, но эта версия не подтвердилась.

Добавим, что до Тайфуна территория принадлежала, в том числе, Меамуру – леопарду, который погиб от столкновения с машиной.

Тайфуну 13 лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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